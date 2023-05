Podemos afirma que siguen "negociando" la ley de familias y ERC pide respeto a las competencias y financiación

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha explicado que todavía están "negociando" la ley de familias y que, por ello, han tenido que prorrogar el plazo de enmiendas, mientras el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha avisado de que no apoyarán la ley mientras invada competencias autonómicas y mientras no esté suficientemente financiada.

"Estamos todavía negociando la ley familias con los diferentes actores y, por tanto, ha habido que prorrogar el plazo de enmiendas para que podamos seguir negociando y llegar a un acuerdo en una ley tan importante", ha indicado Echenique este martes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. La Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos tienen mayoría, ha decidido volver a ampliar el plazo de presentación de enmiendas de totalidad al texto.

Por su parte, Rufián ha advertido de que sus líneas rojas son el respeto a sus competencias y la financiación, y ha pedido que no les hagan "chantaje" diciendo que la ley es "muy guay" porque no les vale solo con que tenga "buenas intenciones".

"Las intenciones de Unidas Podemos son buenas pero en casi cada ley que presentan hacen un homenaje jacobino a Robespierre", ha criticado Rufián, aprovechando para avisar al Gobierno de que aunque estén de acuerdo con la Ley de Familias, no transigirán a la falta de financiación ni a la invasión competencial.

Así, ha puesto el ejemplo de la Ley de Dependencia que era "una ley con buenas intenciones" pero "también de frustración" porque "desde el minuto uno estuvo infrafinanciada".

"Se buscó un titular de forma precipitada lo que provocó que mucha gente muriera esperando esa ayuda y dejar a las familias con una enorme decepción y frustración. Pido al PSOE y UP que no repitan el mismo modelo, con nosotros no vale el chantaje de decir esta ley es muy guay, sí, estamos de acuerdo pero ¿cómo se paga? Eso es importante", ha subrayado Rufián.