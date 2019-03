Podemos acusa al PP de lanzar "globos sonda con propuestas contrarias a DDHH"

Podemos ha acusado este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, de "lanzar globos sonda" con medidas que "vulneran los derechos humanos", tras su propuesta para no expulsar a las mujeres inmigrantes embarazadas mientras dure el procedimiento de adopción de sus bebés.

"Ahora Casado puede desdecirse lo que quiera y hablar de fake news, pero que avise a sus cargos, como Gema Igual, porque siguen defendiendo propuestas xenófobas", indican a Efe fuentes de la formación morada, en referencia a la alcaldesa de Santander.

Igual ha dicho esta mañana que le parece "acertado que se pueda evitar el que en muchas ocasiones una persona por miedo a entrar a un hospital, por miedo a no poder mantener ese niño, nos les encontremos en vertederos", unas declaraciones que posteriormente ha matizado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho ser "víctima" de una "fake news" (noticia falsa) porque los medios le han atribuido una propuesta para evitar la expulsión a las mujeres inmigrantes irregulares que dieran a sus hijos en adopción, algo que el líder popular ha negado porque le parece "una barbaridad".

Casado ha defendido que lo único que pretende su partido es extender a todo el ámbito nacional una medida que ya funciona en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, basada en garantizar la confidencialidad a las mujeres que quieran entregar a su bebé en adopción y evitar así el abandono.

En cualquier caso, Podemos ha insistido en defender que hay que señalar "el racismo y el fascismo con contundencia" y alerta de una visión machista que busca que "las mujeres estén pariendo esclavas y esclavos que paguen las pensiones".

"No les importa mostrar su racismo para marcar una agenda que no construye, que no tiene nada que ver con la España del 8-M y en la que si se despistan no entran ni ellos mismos con tanto odio", incide Podemos.