Pocos diagnósticos, incomprensión y años de espera para tratar la migraña

La migraña es una enfermedad incapacitante que no solo produce dolores de cabeza y cuyos síntomas concretos y gravedad los desconocen no solo la sociedad sino también algunos médicos de Atención Primaria. Eso provoca que sus pacientes no sean diagnosticados o no reciban el tratamiento más adecuado hasta 5 años después.

La Asociación Española de Migraña y Cefaleas así lo ha denunciado en el Congreso de los Diputados este jueves, en unas jornadas en las que los expertos han trasladado a los representantes políticos la necesidad de mejorar el sistema para acelerar la detección y administrar el tratamiento más adecuado para una enfermedad que genera un dolor inhabilitante muchos días al año.

La migraña, que afecta en el 80 por ciento de los casos a mujeres, es la primera causa de discapacidad entre los menores de 50 años, pero tarda mucho en diagnosticarse y en ocasiones ni siquiera hay un tratamiento adecuado, porque los más innovadores se dan después de que todos los otros no hayan funcionado, ha asegurado la presidenta de la asociación de afectados, Isabel Colomina.

"¿Por qué tenemos que esperar hasta la séptima opción para recibir el mejor tratamiento?", se ha preguntado Colomina en referencia a que hay unos tratamientos innovadores a los que no acceden la mayoría de los pacientes que lo necesitaría. De hecho, no en todos los hospitales tienen los fármacos aprobados y accesibles para sus pacientes.

Por el momento, según el estudio de la European Alliance of Patient Organizations presentado hoy en estas jornadas, solo el 14 por ciento de los pacientes con migraña accede a los fármacos más innovadores, principalmente por trabas administrativas.

"Me he encontrado médicos de Atención Primaria que me han facilitado acceso al especialista, pero tengo compañeros a quienes les han recetado durante años paracetamol o ibuprofeno", se ha quejado la paciente de migraña Verónica Sáez.

En España se tarda una media de más de cinco años en acceder a un tratamiento para la migraña. A juicio del neurólogo Pablo Irimia, se debe a que "hay un problema en el diagnóstico en los médicos de Atención Primaria". Hay, asegura, pocas horas de formación específica en las facultades y faltan también canales de comunicación adecuados con los neurólogos.

"Disponemos de un tiempo de 5 minutos para cada paciente, y esta patología necesita mucho tiempo para ser analizada en su conjunto", se ha quejado, por su parte, el representante de los médicos de Primaria, Pablo Baz, que ha reivindicado además la necesidad de que los médicos manejen y conozcan mejor los nuevos medicamentos.

Han surgido nuevas medicaciones que son muy beneficiosas para el paciente con migraña, pero es difícil tener acceso a estos tratamientos innovadores porque no hay presupuesto, ha lamentado por su parte la presidenta de EMHA, Elena Ruiz de la Torre.

La encuesta también refleja que, en la actualidad, los principales tratamientos utilizados en España son los triptanes (48 %), seguidos de los analgésicos (31 %), mientras que los menos empleados son los anti-CGRP (14 %).

Precisamente, el bótox y los anti-CGRP se han identificado como los tratamientos de acceso más difícil en España, entre otros motivos, por no estar indicados como primera línea de tratamiento, sino cuando han fallado tratamientos previos.

"La ciencia ha avanzado enormemente pero la percepción social y política del problema sigue siendo la misma, en España no ha avanzado el tratamiento", ha denunciado la presidenta de EMHA, que ha remarcado que en Italia, donde se ha considerado la migraña una enfermedad social y se reconocerá el derecho a la mejor terapia y a tener la discapacidad si se necesita.

La inequidad y los desagravios entre los pacientes según el lugar de residencia es otra de las tareas pendientes, puesto que hay pacientes que residen en otras comunidades que tienen que desplazarse a Madrid para recibir sus tratamientos.

En esa línea, el doctor José Miguel Láinez, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha lamentado el hecho de que todavía haya un porcentaje muy alto de pacientes con migraña sin el diagnóstico y el tratamiento adecuados, por una falta de atención suficiente ya que, según ha dicho, "con un poco de interés" una migraña se diagnostica en diez minutos.

Consideramos necesario poner en marcha un plan nacional de acción contra la migraña, ha asegurado el neurólogo, que ha reivindicado una unidad específica de cefaleas en todos los hospitales con neurología.

En el encuentro han participado expertos y representantes de grupos parlamentarios PP, Vox y el PSOE, que han reivindicado también la necesidad de que las Administraciones se comprometan a mejorar la vida de los pacientes.