El 47% de la población menor de 65 años admite que se vacunaría de la gripe en la farmacia de ser posible

Hasta el 46,9 por ciento de la población menor de 65 años admite que se vacunaría de la gripe en la farmacia de ser posible, mientras que un 19,6 por ciento lo haría o no dependiendo de si tuviera un coste y un 33,5 por ciento no lo ve necesario, según se desprende de un trabajo realizado por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) en el que han participado 138 farmacias ubicadas en 37 provincias con una muestra de 418 usuarios.

"El farmacéutico comunitario no busca sustituir a nadie en la labor que podría desempeñar en la vacunación antigripal; el objetivo es colaborar y complementar para subir la cobertura vacunal y alcanzar los objetivos propuestos, que están en un 75 por ciento en mayores de 65 años, especialmente este año en los que la convivencia de la gripe con el coronavirus puede generar problemas", ha señalado Maricarmen Magro, coordinadora del Grupo de Enfermedades Infecciosas e Inmunología de SEFAC.

En otros muchos países europeos, Reino Unido y Portugal ya hace tiempo que las farmacias están vacunando con resultados "muy positivos y esperanzadores"; en Alemania este año también se vacunará en farmacias, mientras en Francia vacunan el 80 por ciento de los farmacéuticos.

Este trabajo, para el que se contó con la colaboración de Sanofi Pasteur y recabó la información entre octubre de 2019 y enero de este año complementa el ya realizado por SEFAC en la campaña 2018-2019 y se presentará completo en el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que se desarrollará en formato virtual del 19 al 22 de octubre.

"La vacunación previene alrededor del 40 por ciento de las entradas en UCI y más del 35 por ciento de las defunciones atribuibles por gripe a la población. En el contexto actual es importante saber qué papel puede desempeñar el farmacéutico comunitario, debido a su buena imagen, accesibilidad, confianza y reconocimiento por parte de la población para desempeñar funciones de información, educación sanitaria, farmacovigilancia, etc", ha señalado Magro.

De entre todos los participantes en este análisis, el 37,3 por ciento declaró que no tiene intención de vacunarse frente a la gripe, mientras que el 35,73 por ciento sí lo hará y un 5,7 por ciento está indeciso. El 21,3 por ciento restante se había vacunado ya cuando participaron en el estudio. Por tramos de edad, la población con más interés en vacunarse fue la de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años (39,7%) y los de 56-64 años (38,3%). Mientras, las personas con tramo de edad entre los 30 y los 55 años fueron los que declararon tener menos intención de vacunarse (45,9 %).

PRINCIPAL MOTIVO PARA VACUNARSE

El principal motivo para vacunarse fue no querer contagiar a su entorno (37,8%), seguido de la existencia de riesgo en el lugar de trabajo (35,7%) y por seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias (30,7%). Por el contrario, el principal motivo para no hacerlo fue no haber recibido una recomendación al respecto (22%), no pertenecer a los grupos de riesgo (21,5%) y el temor a los efectos adversos (10,5%).

Entre el grupo que manifestó menos interés en vacunarse (30-55 años) también se declararon motivos como haber vivido una mala experiencia previa o pensar que la gripe es una enfermedad llevadera. Por género y lugar de procedencia, los hombres y los residentes en zonas rurales manifiestan menos interés en la vacunación que las mujeres y los habitantes urbanos.

Respecto a dónde se vacunan principalmente, el 63,5% de los participantes mencionó al centro de salud, el 13,5% en un centro privado, un 8,8% en el domicilio y un 6% en hospitales o empresas.Además de este análisis, SEFAC también ha llevado a cabo una encuesta entre más de 1.400 farmacéuticos de toda España para conocer la cobertura vacunal entre estos profesionales.

De dicho análisis se desprende que solo el 31,2% de los encuestados se ha vacunado siempre contra la gripe en las tres últimas campañas (2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019). Esto demuestra que, como ocurre con otros colectivos sanitarios, la vacunación entre profesionales sanitarios sigue siendo una asignatura pendiente muy lejos de los objetivos de salud pública recomendados.

"El profesional sanitario debe dar ejemplo vacunándose y actuando de manera coordinada en los mensajes emitidos a la población para transmitir confianza y seguridad sobre los beneficios de la vacunación", concluye Magro.

Según esta misma encuesta un 93,6 % de los farmacéuticos comunitarios recomienda la vacunación contra la gripe a los grupos de riesgo y un 82 % estaría dispuesto a administrarla en la farmacia si Sanidad lo autorizase.