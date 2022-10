El 49% de la población española tiene intención de vacunarse de la gripe

El 49 % de la población española, unos 19 millones de personas, tiene intención de vacunarse contra la gripe en la campaña de 2022-23, porcentaje que se eleva al 82 % en el caso de los mayores de 65 años y que crece dos puntos respecto al año pasado.

Así lo recoge la II Encuesta de opinión y percepción de la sociedad española de la enfermedad de la gripe, elaborada por GAD3 con la elaboración de Seqius, y que ha sido realizada sobre una muestra de 2.219 entrevistados, de los que el 66% tiene 45 o más años.

Según la encuesta, el motivo que aduce el 68 % de los encuestados es la necesidad de protección ante al virus. Un mayoritario 52% es partidario de la pauta anual y justifica su decisión en la responsabilidad social y en una confianza general en las vacunas.

Y a un 23% la pandemia le ha hecho ser más consciente de la importancia de la vacunación.

Por colectivos, los profesionales sanitarios son los registran mayor tasa en intención de vacunación (93%), seguido en proporciones similares por diabéticos, pacientes con patologías respiratorias, mayores de 65, personas con patologías cardíacas e inmunodeprimidos, todos ellos entre el 82 y el 89 %.

En el caso de mujeres embarazadas, la intención de recibir el suero de la gripe baja al 64%.

Los lugares preferidos para recibir la vacuna son los centros de salud, en un 88%, seguido muy de lejos por el domicilio, algo que prefieren un 13% de los encuestados con problemas de movilidad.

Un 11% lo hace en el centro de trabajo, otro 11% se vacunará en un hospital y un 10% acudirá a la zona específica que se habilite para recibir las dos vacunas, la de la gripe y la segunda de refuerzo contra la covid.

Por el contrario y según la encuesta, la mitad de españoles que deciden no vacunarse justifican la postura en que no han recibido previamente prescripción médica para hacerlo, un 30% considera que la gripe no reviste gravedad, un 14% que no tiene información suficiente sobre la vacuna y un 10% no confía en su efectividad.

Los canales más comunes para recibir información sobre la vacuna de la gripe son el personal sanitario (39,5 % de los encuestados) y los medios de comunicación en un 30 %. A estos le siguen los centros de trabajo (11,3%) las redes sociales (5,9 %) y los familiares y amigos (4,8 %).

La encuesta también revela que los españoles reclaman mayor información sobre la vacunación y sus beneficios, en un 80 % y piden que se incentiven en los centros de Atención Primaria y en los medios de comunicación las campañas de la gripe. También demandan recordatorios anuales vía mensajes telefónicos de texto.