Un 44% de la población cree que la situación sanitaria se encuentra en su peor momento por el coronavirus

Más de la mitad de los españoles está muy preocupado por el coronavirus

La situación sanitaria generada por el coronavirus en España se encuentra en el peor momento desde el inicio de la pandemia para el 44,6 por ciento de la población, sin embargo un 33 por ciento considera que ésta situación empeorará frente al 13,6 que considera que lo peor ya ha pasado.

Así se desprende del Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado sobre las entrevistas a 3.862 personas del 7 al 25 de enero, en plena expansión de la tercera ola del coronavirus y cuando ya había arrancado el proceso de vacunación en España.

Por otro lado, hasta el 95 por ciento de la población manifiesta estar preocupado por la Covid-19, de ellos un 55,3 por ciento señala estar 'muy preocupado', mientras que un 39,7 por ciento afirma estar 'bastante' preocupado, por el contrario un 3 por ciento de los españoles declara tener poca preocupación por la pandemia.

Son los mayores de 65 años (63%) los que temen más las consecuencias del coronavirus frente a los jóvenes de menos de 24 años, que son los que más expresan temer menos preocupación (8% afirma que le preocupa poco). Respecto a qué temen más, si los efectos de esta pandemia sobre la salud, o sus efectos sobre la economía y el empleo. El 44,2 por ciento teme cómo puede afectar a su salud, mientras que los efectos sobre la economía y el empleo son la principal preocupación para el 17,3 por ciento de los españoles.

Uno de cada cuatro españoles no ha visto afecta su vida por la pandemia o casi nada; del resto, el 24,1 por ciento afirma que le está afectando mucho; el 38,6 por ciento, bastante, y el 20 por ciento señala que le está afectando algo. De ellos, los que manifiestan verse más afectados son los de 35 a 64 años; de los que casi no se ven afectados o manifiestan no ver afectada su vida, el porcentaje mayor se da entre los mayores de 65 años.

En cuanto a cómo afecta, el distanciamiento con los seres queridos afecta al 45,7 por ciento, le sigue las restricciones y libertad de movimientos que señala el 33,3 por ciento y en el trabajo y l economía al 21 por ciento.

Por otro lado, el 47% considera que la mayoría de la población está reaccionando con civismo y solidaridad, mientras un porcentaje un poco menor (44,3%) cree que la mayoría está siendo poco cívica eindisciplinada.

Asimismo, un 5 por ciento no sigue más medidas de prevención e higiene contra la covid que las recomendadas, mientras que un 45 por ciento señala que tiene cuidado con las cosas que toca o por dónde va, pero en lo demás hace vida normal. Llama la atención que hasta un 36 por ciento afirma que permanece prácticamente en aislamiento, saliendo de casa sólo para adquirir alimentos y para ir a consultas médicas, siendo el mayor porcentaje entre los mayores de 65 años (47,6%).