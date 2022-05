PNV dice que no hay "recetas milagrosas" para encarar el reto demográfico y PSE señala que "atañe a todos"

EH Bildu afirma que "tener hijos en Euskadi es un factor de pobreza" y advierte de la precariedad laboral y del alto precio de las viviendas

El parlamentario del PNV y presidente del ABB, José Antonio Suso, ha afirmado que no hay "recetas milagrosas" para encarar el reto demográfico, mientras que su socio en el Gobierno Vasco, el PSE-EE, ha advertido que se trata de una cuestión que "nos atañe a todos como país".

Por su parte, EH Bildu ha advertido que "tener hijos en Euskadi es un factor de pobreza", mientras que Elkarrekin Podemos-IU ha indicado que existen causas "económicas y sociales" que no favorecen que las familias tengan hijos. Por último, el grupo PP+Cs ha argumentado que "la mejor política social que existe es el empleo de calidad".

En un debate en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado, entre otras cuestiones, el anuncio del lehendakari, durante un pleno monográfico sobre reto demográfico, de que en Euskadi se concederá una ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta los 3 años de edad.

Desde el PNV, el parlamentario José Antonio Suso ha advertido que el reto demográfico es una cuestión "muy importante" para la acción de todos los gobiernos europeos y ha recordado que en el pacto de gobierno con el PSE se trata de uno de los diez objetivos planteados.

Asimismo, ha incidido en que "no es fácil buscar una solución" al reto demográfico y ha recordado que la evolución que se vive trae consigo que la situación sea "complicada, también en Euskadi", con una de las tasas demográficas más bajas de la Unión Europea. "Se han puesto medidas y los resultados no se verán mañana ni pasado. No hay soluciones milagrosas sino que es una cuestión de tiempo", ha resaltado.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha asegurado que se trata de una "cuestión estratégica" que va a condicionar las políticas públicas de los próximos años.

"Este tema requiere debate político en profundidad... Tener hijos en Euskadi es un factor de pobreza. Los cuidados recaen sobre las mujeres y salvo que pongamos en marcha políticas públicas en el ámbito de los social vamos a condenar a próximas generaciones. Tenemos que hablar de la precariedad laboral, del precio de las viviendas...", ha expresado

Del mismo modo, ha indicado que "no hay recetas milagrosas", pero ha defendido que "los equilibrios demográficos se consiguen cuidando a las personas, acelerando los procesos de emancipación, generando condiciones de vida digna y abordando la cuestión de género".

El parlamentario de PSE-EE Ekain Rico ha insistido en que el reto demográfico está también "ligado a la igualdad entre hombres y mujeres" y ha resaltado que se trata de una cuestión que va "más allá de ideologías y que nos atañe a todos como país".

"Hay que abordar el reto desde las diferentes perspectivas. Es una cuestión a abordar de modo interinstitucional", ha afirmado, para añadir que "las medidas que se adoptan y las que se van a adoptar se implementan día a día".

Por su parte, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha indicado que existen causas "económicas y sociales" que no favorecen que las familias tengan hijos, los jóvenes se emancipen y los mayores puedan vivir con dignidad.

"Hay que hacer políticas que garanticen certezas vitales, certezas ligadas a un modelo energético y económico sostenible. Hay que asegurar una vida buena a toda la ciudadanía y fortalecer los servicios públicos, la garantía de un trabajo digno y el acceso a la vivienda", ha concluido.

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha defendido las políticas de familia como "prioridad" y ha valorado los acuerdos alcanzados en esta cuestión, pese a que las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco pueden ser "poco ambiciosas o llegar con retraso".

"Es importante seguir apoyando a las familias y a las personas para que esta sociedad deje de estar en el vagón de cola de la natalidad", ha añadido.

Por último, ha argumentado que "la mejor política social que existe es el empleo de calidad" ya que ello crea "las mejores condiciones sociales con proyectos, estabilidades y futuro".