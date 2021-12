El Pleno de Getafe (Madrid) debate hoy una petición de dimisión de la alcaldesa por el fallo de las guías sexuales

El Pleno municipal de Getafe debatirá este martes una moción del PP pidiendo la dimisión de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, tras la sentencia que establece que el Ayuntamiento vulneró derechos fundamentales al repartir en los colegios unas guías sexuales que atacaban a la Virgen.

El portavoz del PP, Carlos Pereira, ha asegurado que la sentencia refrenda "el grave ataque por parte de la alcaldesa de Getafe a la libertad y a los derechos fundamentales de los niños y de las familias en su objetivo de imponer su ideología comunista desde la más tierna infancia al distribuir estas guías sexuales".

En su opinión, se trata de "otro revés judicial" para la alcaldesa que se suma a "su imputación por un delito medioambiental y al reciente fallo en contra por el caso de las maestras interinas de las escuelas municipales a las que echó".

Según Pereira, "Getafe no se merece una alcaldesa imputada, radical y que pisotea la libertad y los derechos fundamentales, ya que no puede ser que la máxima autoridad política de Getafe ultraje los derechos fundamentales de los vecinos, lo que ha sido constatado por la Justicia, por lo que no está legitimada para seguir ejerciendo su cargo de alcaldesa".

Por último, ha recordado que las guías 'Rebeldes de género* "atacaban la figura de la Virgen y se animaba a las menores a apagar la tele y encender el clítoris", entre otras afirmaciones, lo que "causó gran malestar entre las familias".

Por su parte, la concejala de Feminismos de Getafe, Alba Leo, ha reconocido que "está muy difícil" recurrir la sentencia contra el Ayuntamiento de Getafe por las guías sexuales, tras recibir información de la asesoría jurídica de que "es muy complicado".

"Me hubiera encantado poder recurrir, pero está muy difícil aunque, desde esa responsabilidad política que tengo, estas sentencias me hacen tener mucho más claro lo importante que es seguir por este camino con mucho más material", ha subrayado.