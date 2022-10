La Plataforma Trans declara al PSOE partido non grato por el bloqueo a la Ley

La Plataforma Trans ha denunciado el "bloqueo" a la Ley Trans que en su opinión está llevando a cabo el PSOE, y por el que ha decidido declararle partido non grato para el colectivo LGTBIQ y le insta "a no hacer alarde de hipocresía y no acudir a ningún evento del colectivo", incluida la celebración del Orgullo.

El colectivo ha hecho este comunicado tras conocer que el grupo parlamentario socialista ha vuelto a solicitar una nueva prórroga al trámite de enmiendas de la citada ley, "que de nuevo ve retrasada su tramitación", ha informado en un comunicado.

Precisamente este martes la exdiputada socialista de la Asamblea de Madrid y primera parlamentaria trans de España, Carla Antonelli, ha solicitado darse de baja del PSOE por su "profunda decepción y vacío con el proceder" de la Ley trans, que ha creado un intenso debate dentro de su partido, el cual espera que "recapacite".

La Ley Trans, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, ha provocado reticencias en determinados sectores feministas del PSOE.

La Plataforma Trans ha puesto de relieve, en un comunicado, que la Mesa del Congreso, que está presidida por los socialistas, ha aprobado la ampliación del plazo de enmiendas hasta en cuatro ocasiones, y este martes se ha aprobado la quinta, que ha salido adelante gracias al PP.

El colectivo considera "especialmente grave esta dilatación del trámite de la Ley Trans por parte del Grupo Parlamentario del socio mayoritario del Gobierno, contraviniendo y enmendando también al propio Ejecutivo, que llevó dicha norma a la Cámara Baja por el trámite de urgencia".

Y recibe "con alarma" la posibilidad de que el PSOE considere dar marcha atrás sobre el acuerdo alcanzado en el seno del propio Gobierno, con respecto al reconocimiento de la autodeterminación de género de las personas trans, lo que consideran "imprescindible, tal y como recomienda Europa y distintos organismos internacionales".

Por eso la Plataforma exige al PSOE "que no siga retrasando y bloqueando los derechos humanos de las personas trans en nuestro país" y le declara partido non grato para el colectivo LGTBIQ, instándole "a no hacer alarde de hipocresía y no acudir a ningún evento del colectivo, incluidos los orgullos y marchas que se celebran en el mes de junio y julio".

La Plataforma anuncia movilizaciones, como la que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid y que saldrá a las seis de la tarde de la Plaza Pedro Zerolo hasta plaza de Callao.