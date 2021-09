La Plataforma de Niños de la polio denuncia que 60 años después no hay censo

La Plataforma de Niños y Niñas de la Polio, aquellos que sufrieron la pandemia de la poliomielitis que asoló España a partir de los años cincuenta, quiere que Sanidad elabore ya el censo prometido porque -60 años después- no hay cifra oficial de afectados y también derecho a rehabilitación diaria, que es su única terapia.

En declaraciones a Efe, la portavoz de la Plataforma, Rosa Hernanz, valora que "por fin" la ley de Memoria Histórica reconozca el sufrimiento padecido por este colectivo "víctima de la polio durante el franquismo", y se haga una investigación detallada que esclarezca qué pasó en una campaña de vacunación "en la que no hubo continuidad y las vacunas llegaban a las zonas rurales en neveras portadas por burros", por lo que muchas estaban ya caducadas.

Hernanz recuerda su caso en el que su madre no la vacunó porque el médico le aconsejó que no lo hiciera porque la vacuna no estaba perfeccionada "y en esa campaña para no vacunarnos caímos 35.000 niños, entre los años 1958 y 1963".

Esta portavoz ha insistido en la importancia de ese censo de polio y ha lamentado que "ningún Gobierno en democracia todavía lo haya hecho". "Estimamos que podríamos ser 35.000 pero muchos ya han muerto", ha lamentado.

Que se reconozca ahora el sufrimiento padecido y se abra una investigación es positivo, en la que confían poder participar para poder incorporar toda su experiencia.

Hernanz también insiste en la rehabilitación que en estos momentos es puntual, unas 50 sesiones al año, algo totalmente inoperante para unas personas que precisan de esta terapia para que sus músculos no se atrofien y la circulación vaya mejor porque "la mayoría utiliza ya en silla de ruedas".

"Ahora nos remiten a las unidades del dolor donde nos atiborran de pastillas y nos dejan atontados, pero no nos dan acceso a rehabilitación diaria y de mantenimiento que es lo que realmente necesitamos", ha añadido.

Esta portavoz también exige al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que bajen la exigencia de 15 años de cotización para cobrar la pensión porque muchos de los afectados tienen ya el síndrome postpolio, una serie de síntomas incapacitantes que aparecen décadas después de sufrir la poliomielitis inicial.

Y también ha pedido a Escrivá que les reconozcan las incapacidades porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se las deniega a la mayoría.

Hernanz recuerda que con el tiempo ya no solo tenemos los problemas de la polio, "también otros muchos como son los respiratorios o al tragar" que les imposibilita cumplir con los años de cotización exigidos. EFE

bf/fg