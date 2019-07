Planificar la compra y evitar el calor, consejos para evitar el desperdicio alimentario en verano, que crece un 10%

Planificar la compra, organizar la despensa, evitar el calor y salvar comida con el móvil, son algunas de las recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos en verano, que se incrementa un 10,7% en época estival, ya que esto supone en la actualidad un 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según ha señalado Too Good To Go.

En este sentido, la empresa recomienda poner la comida en el frigorífico, porque en verano tiende a estropearse antes de lo normal. De modo que se debe colocar toda la fruta y verdura en la zona más templada del frigorífico, y la carne, pescado y los platos preparados que son más sensibles al calor en la zona más fría. Mientras que si se va a viajar, se deben congelar los alimentos para conservar sus propiedades.

También propone organiza la despensa, de forma que se coloquen delante aquellos productos que estén a punto de alcanzar su fecha de consumo preferente; así como planificar la compra con lo que realmente se necesite y no llenar el carro hasta arriba ni adquirir productos que no se vayan a utilizar en ese momento.

Asimismo, Too Good To Go recomienda diseñar el menú de la semana para saber exactamente qué se va a comprar y consumir; apostar por recetas que aprovechen las sobras de raciones de platos elaborados en días previos; y salvar comida con el móvil a través de la app, especialmente frutas y verduras, bollería y pan recién hecho porque son los alimentos más sensibles al calor.

Al mismo tiempo, la empresa ha recordado que, según el último 'Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares' elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los hogares españoles desperdiciaron durante el período primavera/verano de 2018, hasta un 10,7% más de alimentos que los que desecharon en la temporada previa de otoño/invierno. En total, los españoles tiraron durante la primavera y verano de 2018 hasta 667.792.886 kilos de alimentos, lo que supuso unos 64,5 millones de kilos más de alimentos desperdiciados que los que se tiraron entre otoño de 2017 y el invierno de 2018.