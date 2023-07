Planas espera que Doñana no pierda su sello verde internacional: Es una tarea "de todos"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado este viernes su esperanza en que el parque de Doñana no pierda el sello verde que otorga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tras un informe emitido por diez expertos que han evaluado la situación que atraviesa.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el ministro ha manifestado que "tenemos que hacer todos porque no ocurra", porque "estamos hablando de Doñana, de Andalucía y de España", ha remarcado.

Así, según ha expuesto Planas, "es una cuestión de orgullo nacional, no sólo de defensa de la naturaleza", de manera que "todos deberíamos hacer porque eso no ocurra", ha defendido, para abundar en que espera que "no ocurra".