Un plan para revitalizar el barrio más denso de Europa

Una media de 3 personas viven en los precarios 914 pisos de 40 m2 de los Bloques Florida de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), un "barraquismo vertical" que está en el origen de muchos de los problemas que el Ayuntamiento de la ciudad trata de paliar con un plan de acción redactado recientemente.

Construidos en los años cincuenta para realojar a personas que vivían en los asentamientos del Somorrostro, este polígono de pisos es el símbolo de la precariedad y degradación de los barrios de Les Planes y La Florida, donde se registra la densidad de población más alta de Europa: en 0,38 kilómetros cuadrados (km/2) viven más de 30.000 habitantes.

Con un largo historial de carencias y vulnerabilidades sociales que se recrudecieron con la crisis económica de 2008 y que han vuelto a empeorar con la crisis de la covid-19, el barrio también ha sufrido un desmembramiento de lazos sociales y comunitarios -las tres secciones censales que menos votan se encuentran aquí- y han incrementado las tensiones de convivencia -se registran siete veces más quejas por habitante que en la media de la ciudad-, fruto de los problemas estructurales que alimentan un estigma que el consistorio quiere romper.

El coordinador del Plan de regeneración integral de Les Planes-Blocs Florida, Lluís Esteve, dirige la oficina encargada de desarrollar el proyecto municipal, que se puso en marcha a mediados de 2017 con un plan de choque de medidas inmediatas y que recientemente ha acabado de elaborar el Plan de Acción 60:30, su hoja de ruta hasta 2030 que incluye 60 acciones para revitalizar el barrio, dignificando el espacio público, fomentando la cohesión social o incrementando las oportunidades laborales.

"El objetivo es intentar transformar el éxito educativo en éxito social", explica a Efe Esteve, que remarca el potencial de las escuelas de la zona, donde la joya de la corona es el Joaquim Ruyra, bautizado como "colegio milagro", que con más del 90 % de alumnos de origen extranjero, ha sido reconocido por obtener resultados educativos comparables a los de un centro privado de élite.

Paseando por los bloques con Esteve no son pocos los vecinos que se le acercan a quejarse sobre el tema estrella: la convivencia y los problemas para dormir debido al ruido y el incivismo.

Uno de ellos es Pepe que, sentado en una de las plazas de los bloques con su jilguero, explica que tiene que tomar pastillas para dormir y que sus nietos tampoco pueden descansar.

"Ahora (por la mañana) se puede estar tranquilo aquí, pero por la tarde está a tope, no de pájaros, de pajarracos. La otra noche hasta las dos de la mañana con un altavoz así. No nos dejan dormir", explica mientras recrea con las manos un aparato de dimensiones discotequeras y lamenta que bajar a reprochar el ruido "es buscarse problemas".

Resolver las tensiones de convivencia requiere de distintos abordajes, desde el puramente policial -el consistorio acaba de poner en marcha una Unidad Especial de Intervención que se encargará de actuar con rapidez ante problemas de convivencia-, hasta la creación de lazos entre colectivos y generaciones, donde el flamante Punto TIC está siendo todo un éxito.

Con tres jóvenes -Moad, Omar y Denissa- de entre 19 y 25 años al frente, el Punto TIC ya ha atendido en menos de seis meses a más de 1.100 vecinos que se han acercado para recibir acompañamiento en trámites digitales, como pedir cita a la oficina de vivienda, solicitar el Ingreso Mínimo Vital, hacer la preinscripción escolar o "lo que haga falta", explican.

"Aquí, en La Florida, hay mucho talento", reitera Omar, que más allá de los nombres más conocidos del barrio, como los futbolistas Adama Traoré y Jordi Alba o el cantante Morad -que levanta pasiones y recelos a partes iguales-, también se está convirtiendo en uno de los jóvenes referentes gracias a su papel de actor en la serie "La unidad", de Movistar +.

Pero en el origen de muchos de los problemas de convivencia e incivismo se encuentra una cuestión urbanística vinculada a la precariedad de unos minúsculos pisos que tienen un valor catastral dos veces inferior a la media de la ciudad, y que en casi el 20 % de los casos están habitados por cinco o más personas, lo que provoca un uso intensivo del poco espacio público de la zona.

Sin embargo, la solución no es fácil. Desde los setenta que se habla de tirar abajo este polígono de pisos, una opción que actualmente ya no se contempla y que se ha sustituido por la rehabilitación.

El consistorio trabaja buscando líneas de ayuda europeas destinadas a reformar barrios de alta complejidad para hacer intervenciones que mejoren la habitabilidad de los pisos, pero por ahora no hay nada concretado, y la Generalitat, que es quien tiene competencias en urbanismo, tampoco se implica en esta cuestión, que es vista como un "marrón".

"Aquí la gente no distingue entre el okupa, el extranjero o lo que sea, distingue entre el buen vecino y el mal vecino", subraya Esteve al hablar sobre la convivencia. "Esto no es una suburbio. Lo pueden llegar a convertir en uno, si a alguien le interesara liarla mucho e inflamar esto. Pero no es una 'banlieue', en absoluto", concluye.