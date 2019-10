El plan para disminuir intervenciones no necesarias reduce el uso de tiras en diabéticos o radiografías en lumbalgia

La 'Estrategia NO HACER', puesta en marcha en abril de 2013 con el objetivo es disminuir la realización de intervenciones sanitarias no necesarias, ha disminuido en un 23 por ciento el uso de tiras en diabéticos, un 7 por ciento las peticiones de PSA (prueba de detección del cáncer de próstata), un 5 por ciento las radiografías en lumbalgia y hasta un 16 por ciento las duplicidades en el uso de antinflamatorios no esteroides (AINE) en la Atención Primaria (AP) de Castilla y León a finales de 2018.

Así lo ha explicado la jefa del Servicio de Calidad y Seguridad del paciente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl), María José Pérez Boillos, durante la celebración del 24º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), que se está celebrando en Salamanca.

Según los datos que ha presentado, el impacto de la estrategia "es visible" en el 80 por ciento de las recomendaciones que comenzaron a trabajarse en AP en Castilla y León en el año 2016. El 71 por ciento de los centros de salud de AP castellanoleoneses participa en la estrategia. Pérez Boillos ha recordado que cada centro de salud tiene autonomía para elegir las recomendaciones que considera prioritarias.

En concreto, de las 170 recomendaciones, 12 agrupan el 90 por ciento de las elecciones realizadas por los profesionales, seis de las cuales están relacionadas con el uso de medicamentos: empleo de inhibidores de la bomba de protones, benzodiacepinas, toma de dos o más antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, tratamiento de la bacteriuria asintomática, medidas terapéuticas intensivas para conseguir una reducción de HbA1<7,5 por ciento en ancianos con multimorbilidad, frágiles, dependientes y con una expectativa de vida menor de 10 años; e inicio del tratamiento antihipertensivo de manera inmediata, que no está indicado en la mayoría de ocasiones en las que se detecta una cifra de presión arterial elevada.

"Hacer más (pruebas diagnósticas, tratamientos, reconocimientos, intervenciones, etc.) no siempre va a ser mejor, ya que todas las actuaciones sanitarias conllevan un riesgo que solo merece la pena asumir cuando está indicado y se va a obtener un beneficio", ha resaltado Pérez Boillos.

Desde su puesta en marcha, casi cuarenta sociedades científicas españolas han elaborado un listado de 170 recomendaciones de 'no hacer' en España, entre ellas algunas más conocidas como, por ejemplo, no tomar antibióticos para curar un catarro, gripe o resfriado; o no realizar radiografías o tomografías computarizadas a pacientes con dolor lumbar sin que existan signos de alarma.

SEFAP va a participar activamente en la 'Estrategia NO HACER' elaborando recomendaciones relacionadas con la actividad del farmacéutico de atención primaria. En ese sentido, desde la sociedad se solicitó a las vocalías y a los grupos de trabajo propuestas de recomendaciones justificadas con evidencia científica.

SEFAP ha recibido cerca de 60 recomendaciones que la Junta Directiva clasificará y seleccionará 10 recomendaciones que serán enviadas a la Coordinación del Proyecto para su análisis y evaluación. Paralelamente, el grupo de Coordinación del proyecto sumará por su parte un listado con otros cinco consejos. En una segunda fase, crearán un panel con 25 expertos de la sociedad que será el encargado de valorar el listado preliminar con 15 recomendaciones y realizar la priorización de las 5 recomendaciones finales mediante metodología DELPHI y bajo la tutorización de Guiasalud.