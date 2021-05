Plan International alerta de la situación de 12 millones de niñas obligadas a ser madres antes de tiempo

La ONG Plan International ha advertido, con motivo de la celebración este domingo del Día de la Madre, de la "difícil" situación que viven 12 millones de niñas que dan a luz cada año siendo todavía adolescentes, como consecuencia de la violencia sexual o en el marco de matrimonios forzados.

La organización señala que el 11% de los nacimientos en el mundo todavía son de madres adolescentes de entre 15 y 19 años y alerta de que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en el mundo entre las chicas de esa misma edad.

En este sentido, la organización avisa que la crisis socioeconómica derivada de la pandemia, los confinamientos, los cierres de las escuelas, el desvío de los recursos sanitarios y la restricción de movimiento, entre otras cuestiones, están provocando un aumento de embarazos adolescentes no deseados en todo el mundo. En concreto, la pandemia podría provocar "hasta 7 millones" de embarazos no deseados, según cifras de Naciones Unidas.

Plan International explica que la pobreza, el matrimonio infantil, la falta de oportunidades para conseguir un empleo y para continuar con los estudios son las principales causas asociadas a esta situación.

En concreto, desde la ONG explican que las niñas que apenas han recibido una educación tienen "cinco veces más probabilidades" de ser madres adolescentes que las que tienen niveles educativos más altos; y que en el "90% de los casos" los embarazos adolescentes en los países de rentas bajas se producen en el marco de un matrimonio infantil.

"Desde Plan International solicitamos a los gobiernos que incluyan a las niñas y adolescentes en sus planes de respuesta a la COVID-19 y se reconozca las necesidades específicas de este grupo especialmente vulnerable ante las emergencias", señala la responsable de programas internacionales de Plan International, Elspeth Chapman, en una nota recogida por Europa Press.

La ONG recoge la historia de Sylvia, que con 14 años, se casó con un hombre para ayudar económicamente a su familia. Fue una de las muchas niñas que se vieron obligadas a matrimonios tempranos durante la guerra de Sudán del Sur.

"Cuando me fui a vivir con él, todo cambió. Enseguida me di cuenta de que era pobre, bebía mucho y pronto empezó a abusar de mí", relata Sylvia, que ahora tiene 19 años.

Tras dar a luz a su hija, quedó en manos de su marido, quien abusaba de ella, y mientras tanto, el conflicto en Sudán del Sur se intensificaba. "A veces, mi marido no me dejaba comer durante días. Tenía que amamantar a mi hija mientras me moría de hambre", relata. Ahora, la joven vive con su madre en el asentamiento de refugiados Bidi Bidi, en el norte de Uganda.

En el mismo asentamiento se encuentra Grace, que sufrió violencia sexual cuando era una niña y fue madre a los 15 años. "Fueron abusos, no amor", explica. Además, a la hora de dar a luz, sufrió varias complicaciones.

"Me costó mucho tiempo y al final me tuvieron que hacer una cesárea", cuenta la joven quien, tan solo una semana después de dar a luz, volvió al médico, donde descubrieron que su bebé tenía una lesión en el lado parietal derecho.

Por su parte, K.C., una joven de 17 años que vive en Maguindanao, Filipinas, dejó sus estudios tras quedarse embarazada. "Me casé a los 15 años y esa fue la razón por la que dejé la escuela", explica, al tiempo que añade que, al ser madre tan joven, se ha dado cuenta de que la vida es "realmente difícil". "He tenido que reconducir mi vida y ocuparme de mi familia", afirma.