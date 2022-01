El plan apoteósico para expandir la isla de Manhattan: Siete millones de metros cuadrados de isla artificial

¿Sería posible desafiar las leyes de la física? Es una pregunta que a lo largo del tiempo se ha repetido en varias ocasiones, y en muchas de ellas con escaso éxito de quienes lo intentaron. Seguramente, para el ser humano, colocar ese listón sea cada vez más y más ambicioso, algo que sin lugar a dudas, supone un desafío constante por superarse, que parece que en el gigante norteamericano no ceja en empeñarse en llevarlo a otro nivel. Lo último, su increíble idea de transformación de Manhattan.

Jason M. Barr, es un economista y escritor estadounidense, en su columna del New York Times, dijo en una ocasión que "el nuevo alcalde de Nueva York, tiene que hacer frente a los enormes y crecientes problemas de la ciudad. Uno es el acceso a la vivienda. Y el otro está relacionado con las consecuencias del cambio climático: el aumento del nivel del mar, las inundaciones y las tormentas". Para ambas, razona Barr, solo hay una solución: "Expandir la isla de Manhattan sobre la bahía".

Esta medida resultaría ciertamente revolucionaria, puesto que la ampliación del terreno sería altamente notable. El planteamiento inicial constaría de conseguir ganar 7 millones de metros cuadrados al mar, llevando Manhattan hacia el extremo sur de Long Island (Brooklyn). El espacio permitiría construir 180.000 viviendas, las suficientes para acomodar a otros 250.000 nuevos neoyorquinos. Pero la gran pregunta al conocer esta intención sería la siguiente: ¿tendría sentido llevarlo a cabo?

De Blasio, anterior alcalde de la ciudad, prometió construir 200.000 viviendas a precios asequibles. El proyecto se estancó en 170.000, dando hogar a unas 400.000 personas. Son unas cifras a tener en cuenta, aunque eso sí, el mayor problema que tuvieron que superar en ese momento, fue que durante ese periodo de tiempo, Nueva York aumentó su población en más de medio millón de habitantes. La superpoblación de la metrópoli origina un conflicto en el que una solución de este tipo podría llegar a ser viable.

¿Proyecto real a largo plazo?

Aunque parezca algo aventurado a estas alturas, podría ser posible que la circunstancia particular que vive Nueva York, podría conllevar una transformación del criterio referido a esta ciudad. La geografía que ahora mismo define a Nueva York, impide que podamos hablar de otra cosa que no sea la limitación por parte de los urbanistas neoyorkinos. La isla de Manhattan es hermosa, pero no es eterna, por lo que tratar de encontrar una alternativa a esta circunstancia se presta como una urgencia para no hablar de que el tamaño de la ciudad es una cuestión finita.

Hacerse con un piso en calidad de alquiler dentro del distrito de Manhattan cuesta unos $3.000 en función del barrio. Aunque esto tiene un problema, y es que Nueva York es célebre por tardar años y años en extenderse apenas unos pocos metros cuadrados sobre el mar y pagar millones y millones por tunelar y montar líneas de metro normales y corrientes. No es la clase de gobierno municipal que deseas tener al frente de una gran expansión de tierra.