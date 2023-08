Pipi Estrada responde a Terelu Campos tras llamarle "retrasado" y "chapapote": "Por la boca muere el pez"

MADRID, 24 (CHANCE)

Terelu Campos ha hecho una excepción en su 'norma' de no hablar de su expareja más polémica, Pipi Estrada, y en una entrevista concedida a 'El Mundo' se ha despachado a gusto contra el hombre con el que compartió su vida entre 2003 y 2005. "Ése es un retrasado, de él no hablo" afirma, para confesar a continuación que ha tenido amores "feos, feítos y feísimos". "Yo no le exijo a un hombre tener un cuerpo, sino una mente, aunque también es cierto que alguno he tenido sin cerebro. ¿Quién no ha tenido un chapapote en su vida?" ha asegurado, dejando entrever entre líneas que podría referirse al periodista.

Unas palabras que no han hecho ni pizca de gracia a Pipi, que sin pelos en la lengua ha arremetido contra Terelu, a la que acusa de no tener "dignidad": "Me sorprende que ella siendo tan inteligente caiga en esa descalificación. En cuanto al chapapote y que si tal* yo creo que tiene mala memoria, en esta profesión que todo el mundo se conoce, ella comentó muchas veces cuando estábamos vivos bajo ese mismo techo, le decía a los colaboradores que yo era un amante estupendo" ha recordado, asegurando que en su momento la hija de María Teresa Campos confesó que "había sido el hombre al que más había amado en su vida, perdón por la modestia". Por eso, no entiende la presentadora "haya cambiado tanto años después... si se sintió se sintió, luego lo de después, es otra historia" sentencia.

"Terelu es una mujer que por la boca muere el pez y Terelu más de una vez. Ella es una mujer que presume que su intimidad es innegociable, que su dignidad es innegociable y luego ¿dónde está la dignidad, dónde está la intimidad?, ¿la moral?* en fin" apunta, afirmando que la madre de Alejandro Rubio debería "ser más persona en todos los sentidos. Que sea menos tirana con el débil y menos pelota con el fuerte"

Con un favorecedor cambio de look con el que se ha quitado varios años de encima, Pipi no está atravesando por un buen momento personal. Y es que después de 4 años de amor ha terminado su relación recientemente con Andreína y, como confiesa, todavía se está recuperando de este duro revés: "Estoy triste, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, he sido muy responsable en esta relación durante casi cuatro años y eso me enorgullece, que no puedan decir nada malo de mí".

"Cuando tienes un fracaso emocional como yo en este caso, te entristece, pensaba que Andreina iba a ser la mujer para siempre, para morir a su lado y mi último amor" reconoce, dejando claro que en esta ocasión se ha portado bien con su expareja y "no tengo ningún motivo por el que pedir perdón".

Como desvela, "ni Andreina se ha puesto en contacto conmigo ni yo me he puesto en contacto con ella, esta vez no he hecho absolutamente nadad de nada, todo es producto de la imaginación". "No lo sé, a lo mejor igual obedece a una estrategia o quizás hay otra ruta ya por medio" desliza, sin aclarar a qué se refiere con estas enigmáticas palabras.

A pesar de este varapalo, Pipi no pierde la fe en volver a encontrar el amor porque "soy muy cabezón, muy baturro. Como el baturro que va por la vía del tren y el tren llega de frente y no para de pitar y el baturro le dice chufla, chufla que como no te apartes tú* yo voy a seguir". "Ahora quiero estar tranquilo, quiero vivir mi tristeza, mi trabajo y ocuparme mucho de mi hija y bueno* tener una vida con paz y tranquilidad" explica.