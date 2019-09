Pipi Estrada desvela que Miriam Sánchez le tiene bloqueado

MADRID, 20 (CHANCE)

Pipi Estrada no quiso perderse la inauguración de la nueva temporada de Oh My Club junto a Kiko Matamoros y Toño Sanchís. Allí, el periodista deportivo dio su opinión sobre la última entrevista de su ex, Miriam Sánchez, en Sábado Deluxe.

Una entrevista de lo más reveladora que no sentó del todo bien a Pipi pues piensa que le ha dejado relegado en un segundo plano como padre.

CHANCE: ¿Qué te pareció la entrevista de Miriam?

Pipi Estrada: Me dio mucha alegría que recupere su espacio y que se quite esa fobia y quitarse el miedo, me gusto su presencia y como lo contó, todos tenemos un momento de depresión, yo también lo viví cuando nos despidieron de Mujeres y Hombres y Viceversa de muy malas formas. Una cosa que no me gustó de Miriam es que en esta batalla lo importante es que tiene que existir una vencedora y esa tiene que ser mi hija, es la persona por la que lucho todos los días, y que ella dejara entrever que ella tiene un segundo padre, cuando es un abuelo, que no tengo nada malo que decir de él porque se porta muy bien, pero daba la sensación de que yo no existía como padre ¿por qué lo haces Miriam? ¿Tienes miedo a algo? Tenemos una buena relación, vivimos a cinco minutos y pasa más tiempo conmigo porque las circunstancias así lo determinan, ella es feliz y comparte a su madre y a su padre. Otra cosa que me gustó fue el cariño de los colaboradores y del público, ella es una superviviente.

CH: ¿Has hablado con ella?

P.E: No he tenido la oportunidad porque estoy bloqueado en el teléfono y no sé porqué, tenemos una relación maravillosa, vivimos una tensión cuando nos separamos pero ahora no pasa nada, no estoy enamorado de ella pero la quiero mucho, sufro cuando ella sufre, ella es una mujer brillante, pero es muy débil para la vida y esa es la auténtica realidad y nadie me va a poner una mordaza.

CH: ¿En la calle la has visto?

P.E: No desde que se ha operado no me he tenido la oportunidad de verla, pero quiero que sea feliz porque su felicidad es mi tranquilidad.