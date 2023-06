Pinturas de Andreu Buenafuente decoran el servicio de rehabilitación de Vall d’Hebron

El presentador y humorista Andreu Buenafuente ha pintado unos murales que decoran el servicio de rehabilitación del Hospital Vall dHebron, en una acción para humanizar este espacio en el que se recuperan pacientes con daños cerebrales o enfermedades musculoesqueléticas.

El proyecto es posible gracias a la colaboración de Buenafuente, que pinta desde hace tres décadas, y la asociación Believe in Art, nacida en Zaragoza con el objetivo de llevar el arte y en particular la creación contemporánea a los hospitales públicos.

El arte es fuente de salud y bienestar para las personas que las disfrutan, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS), de ahí que la pintura y otras disciplinas artísticas, como la música, cada vez tengan un mayor papel en los hospitales.

En este caso, los beneficiarios de las pinturas de Buenafuente son los pacientes politraumáticos, intervenidos de prótesis de rodilla, cadera, y otras patologías musculoesqueléticas, así como los que han sufrido daño cerebral adquirido como los ictus o los traumatismos craneales que se recuperan en Vall d'Hebron y que lo podrán hacer en un espacio más bello, acogedor y cálido.

Poder regalar color a la gente que se está recuperando es el mejor encargo que me han hecho nunca, ha confesado este martes Buenafuente.

Esta obra artística ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación la Caixa y las empresas Diagnóstica Longwood, AC Consultores y Certest.