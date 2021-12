Pilu Hernández Dopico: "Los niños piden lo que les apetece independientemente de estereotipos”

La última campaña promovida por Consumo, el ministerio de Alberto Garzón, trata de convocar una 'Huelga de Juguetes', para luchar contra los estereotipos sexistas en los anuncios. "Las cocinitas o los coches de carreras quieren poder jugar tanto con niños como con niñas", defiende. Y por ello Garzón ha llamado a un parón simbólico de juguetes el domingo 12 de diciembre de 11.00 a 12.00 horas "para reclamar su derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no solo con el 50%".

Pero ¿hasta qué punto tienen género los juguetes?

“Hemos de trasmitir a los niños que los colores, los juguetes, juegos, videojuegos no tienen sexo. Cualquier menor puede jugar con lo que quiera, sin necesidad de encasillarle, yo misma de pequeña me encantaban los camiones y coches”, explica Pilu Hernández Dopico, maestra, formadora de formadores y CEO de El Pupitre de Pilu. “Tenemos más prejuicios los adultos que los menores, los niños piden lo que les apetece y quieren independientemente estos estereotipos”.

Para luchar contra los estereotipos desde casa, "una fórmula fácil y que se puede incluir en la rutina diaria de los niños es la distribución de las tareas domésticas, en los deportes que se realizan", señala "es esencial que desde pequeño se fomente la colaboración en cualquier aspecto de la vida diaria”.

‘La regla de los tres regalos’

Por otro lado, Pilu Hernández Dopico advierte de otro asunto que preocupa a muchos padres estos días. Los pequeños reciben en estas fechas r gran cantidad de regalos, muchos que no llegan ni a usar. Por lo que es importante pensar bien qué quieren y necesitan para que aprendan a valorarlo y estén felices con su elección.

Hoy en día existe el síndrome del niño megahiperregalado: reciben regalos en su casa, en casa de cada abuelo, de los tíos, etc. y esto puede llegar a tener grandes repercusiones negativas, ya que los pequeños dejan de ver el valor que tienen las cosas.

Reconoce que es importante que los niños escriban solos la carta, los padres deberían sentarse antes con sus hijos e hijas para explicarles el valor que tienen y plantear una serie de guías para evitar recibir exceso de regalos. Por ejemplo, en las familias grandes pedir un regalo conjunto a varios familiares.

A la hora de seleccionar qué regalos pedir, Pilu Hernández Dopico recomienda ‘La regla de los tres regalos’: “Una manera de elegir bien los regalos que se piden es estableciendo normas para guiar a los más pequeños. Con esta regla nuestros hijos deberían elegir un capricho, algo que necesiten y un libro, de esta manera estaremos fomentando la lectura”.

De cara a los padres, la experta recomienda que los regalos que se consideren juegos se hagan en Nochebuena o Navidad. De esta manera los niños podrán disfrutarlos durante las vacaciones y evitaremos que queden en el olvido.

EL CARBÓN

Es común oír que si los niños no se portan bien recibirán carbón en Navidad. La maestra advierte que los más pequeños no recordarán por qué están recibiendo carbón, ya que probablemente no se acuerden de qué hicieron mal: “En cuanto a las notas académicas, es mejor no relacionarlas con estas fechas, hay que separar y darle el verdadero valor que tiene esta época: es momento de compartir”.

Finalmente, en estos días en que los niños reciben amor y regalos, se les puede recordar que muchos otros no pasan la Navidad igual que ellos y fomentar la solidaridad. “Son valores que hay que fomentar siempre. En nuestro sistema educativo se trabaja de manera trasversal durante toda la educación infantil y primaria, pero es bueno que los padres lo refuercen en casa y más en estas fechas”, dice Hernández Dopico.