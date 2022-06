Pilar Alegría pide respeto para las editoriales de libros de texto

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pedido respeto para el sector de editores y libreros encargados de diseñar los libros de texto y también para el profesorado, que es el que escoge los que mejor se adapten a su centro educativo.

Alegría ha defendido al sector editorial en respuesta al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de usar los libros de texto actuales el próximo curso y no los de la nueva ley educativa.

"Cualquier libro de texto que se hace en las editoriales está basado en el rigor científico, así que antes de hacer grandes soflamas o criticar, pediría sosiego, prudencia y respeto a las editoriales y docentes", ha advertido la ministra.

Alegría ha lamentado que haya dirigentes, "sobre todo del PP", que aludan siempre a la falta de esfuerzo en el sistema educativo, por lo que les ha pedido que "respeten" al sector de las editoriales porque hacen "un magnífico trabajo".

Ha señalado que solo piden "lo que les corresponde", que es que las comunidades autónomas aprueben sus decretos, porque hasta que eso no suceda, no podrán ser publicados para que los profesores los puedan utilizar en sus centros, y ha advertido que la Junta de Andalucía aún no ha aprobado ninguno de los cuatro decretos de los niveles educativos.

Preguntada por los periodistas sobre la nueva selectividad, ha avanzado que entrará en vigor en verano del 2024 y afectará, por tanto, al alumnado que se matricule en Bachillerato en el curso 2022/2023.

En este momento, ha dicho, están escuchando a los agentes implicados y trabajando en distintos borradores y se espera que en julio se haga público este nuevo modelo, "que respetará la autonomía de las comunidades autónomas y universidades, pero que contempla una prueba algo más homogénea", ha apostillado.

Sobre la campaña electoral andaluza, la ministra ha subrayado que el futuro de Andalucía está "en manos" de la ciudadanía que es a la que le corresponde ir a votar el próximo domingo, y ha hecho un llamamiento a ese "ejercicio ciudadano" de "hacer una apuesta por el progreso, el futuro y la esperanza".

"Gobernar desde la inacción no nos aporta soluciones ni respuestas a los problemas de los andaluces y por eso espero que el 19 de junio los andaluces apuesten por esa recuperación, esperanza y progreso que representa el PSOE y Juan Espadas", ha finalizado.