Piden a Sanidad que se homologue algún modelo de mascarilla transparente para las personas sordas

Más de 93.000 personas, a través de Change.org, y asociaciones como la AG Bell International, han pedido al Ministerio de Sanidad que se homologue algún modelo de mascarilla transparente para las personas sordas porque se sienten "totalmente aisladas" al no poder leer los labios.

Del 23 al 30 de septiembre se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. En España, el número de personas con problemas de audición asciende a los casi 7 millones, que se han visto especialmente afectadas por la pandemia de coronavirus en el acceso a la información en el entorno educativo, sanitario y en su vida cotidiana.

La asociación AG Bell International explica que la obligatoriedad de la mascarilla dificulta la comunicación porque impide la lectura labial. Además, precisa que tanto las mascarillas como las pantallas faciales deterioran la señal acústica. Los expertos cifran entre 3 y 7 decibelios (dB) lo que atenúan la voz las diferentes mascarillas y hasta 20dB si además el interlocutor utiliza una pantalla facial.

Por ello, la asociación propone las mascarillas con una franja o totalmente transparentes como "una de las mejores soluciones para favorecer la lectura labial".

"Hay que homologar algún modelo de mascarilla transparente, como se ha hecho en Estados Unidos o en Reino Unido que podemos comprar, pero resultan caras", ha puesto de manifiesto la directora de AG Bell International, Carmen Abascal.

La entidad se suma así a la petición de otras asociaciones y de particulares como Marcos Lechet, un joven con discapacidad auditiva que inició una campaña en la plataforma Change.org con la que ya ha recogido más de 93.000 firmas.

"Hasta ahora, para comunicarme con otras personas, leía sus labios, pero de repente me he encontrado con que todo el mundo los lleva cubiertos por una mascarilla. Mi médico, mis compañeros de trabajo, los cajeros de mi supermercado y lo que es más duro: mi familia y mis amigos. Hace tiempo que no puedo entender lo que dicen", explica Lechet.

Ante esta petición, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recibió al joven el pasado 5 de septiembre y le agradeció que pusiera el foco en esta situación.

En la reunión también estuvo la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, quien explicó que se ha realizado una revisión de todo el mercado de mascarillas en España y se han mantenido contactos con los ministerios de Consumo y de Industria, Comercio y Turismo para localizar empresas que pudieran estar fabricando mascarillas con ventanas transparentes.

Actualmente, según informó el Ministerio de Sanidad, existen en España tres iniciativas empresariales que están trabajando en prototipos todavía sin desarrollar.

Además, desde el Ministerio señalaron que se han mantenido contactos con Aenor, la entidad certificadora de productos y servicios responsable del desarrollo de las normas UNE, para conocer si hay una norma específica para mascarillas transparentes y constataron que "actualmente no existe".

Sanidad precisó que en varios países se ha optado por la utilización de las viseras faciales transparentes, que ya se encuentran en el mercado, para el colectivo de personas que necesitan leer los labios para comunicarse.