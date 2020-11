Piden que se vuelva a prohibir el corte de agua, luz o gas durante pandemia

Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han exigido este viernes al Gobierno que vuelva a prohibir los cortes de suministro de agua, luz o gas por falta de pago como ya hizo en la primera ola de la pandemia de la covid-19, aunque hace más de un mes decidió no prorrogar esa medida de ayuda a los hogares.

Para expresar la importancia del acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas, estas asociaciones han suscrito un manifiesto para solicitar que se recupere esa moratoria ante las consecuencias "nefastas" que puede acarrear el hecho de que la medida no se haya prorrogado.

Según el manifiesto, miles de familias y la población más precaria (migrantes, mujeres, jóvenes y pensionistas) quedan "a expensas de las compañías, que podrían iniciar una oleada de cortes de suministros".

Los firmantes, entre ellos Ecologistas en Acción y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Alianza contra la Pobreza Energética y Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quieren una prórroga indefinida de la medida que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 31 de marzo dentro del plan de ayuda a los más vulnerables por la pandemia del coronavirus .

En un comunicado, las asociaciones recuerdan los datos que esta misma semana se han hecho públicos sobre el incremento "exponencial" de los beneficiarios del bono social.

Desde abril de 2018 hasta abril de 2020 se ha pasado de 449.267 hogares acogidos a 1.311.662, es decir, un 191 por ciento más de beneficiarios.

Sin embargo, añaden, desde abril de este año, con la nueva vía de acceso al bono social, 200 hogares nuevos se acogen cada día, unas cifras que "no hacen más que poner sobre la mesa el considerable aumento de familias en situación de pobreza energética a raíz de la pandemia".

Y señalan que durante el pasado mes octubre las personas y familias que no han podido hacer frente a las facturas mientras estaba en vigor la moratoria "han empezado a recibir cartas de aviso de corte por parte de las empresas de suministros básicos", lo que "está generando una angustia enorme y un desamparo total en las personas en situación de vulnerabilidad".

"No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros. Exigimos hechos y derechos, no meras palabras", subrayan.

El manifiesto se ha registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ministerio de Fomento y Defensor del Pueblo. EFE