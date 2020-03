Piden protección al desempleo en el Día de las Trabajadoras de Hogar

Las empleadas del hogar consideran insuficiente la propuesta del Gobierno de recibir una prestación por desempleo extraordinaria de un mes para aquellas trabajadoras que pierdan su empleo o casi todos los ingresos por el estado de alarma por la pandemia y piden mayor protección para estas profesionales, en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

Desde la asociación Servicio Doméstico Activo de Madrid (SEDOAC) y Alianza por la Solidaridad (Action Aid) reclaman más medidas para las cerca de 630.000 personas, la inmensa mayoría mujeres migrantes, que trabajan como empleadas del hogar y cuidados de terceros y que se atienda también a aquellas trabajadoras que se encuentran en la economía sumergida al no tener permiso de trabajo o porque sus empleadores no les dieron de alta en la Seguridad Social.

Ambas organizaciones valoran la posible implantación de un subsidio planteada por el Gobierno, pero consideran que "esta prestación -equivalente al 70 % de su base de incapacidad temporal durante un mes- debe extenderse durante toda la crisis, como está ocurriendo en las prestaciones para otros trabajadores".

"Se trata de un sector altamente precarizado" al que, señalan ambas organizaciones, no se puede dejar atrás. "La crisis del coronavirus demuestra que las empleadas del hogar siguen siendo imprescindibles en esta crisis, pero su situación ha empeorado en estas últimas semanas, en las que se han producido despidos masivos, jornadas extenuantes debido al confinamiento de las familias para las que trabajan o escasas, cuando no inexistentes, medidas de protección".

Cáritas, que cuenta con una larga trayectoria de trabajo cercano al sector de empleo del hogar, ofreciendo formación y facilitando la intermediación laboral con familias empleadoras, también insta en este día medidas urgentes que garanticen la protección al desempleo de estas trabajadoras.

"Estas trabajadoras no gozan de los mismos derechos que el resto de trabajadores: no tienen derecho al desempleo, ni posibilidad de jubilación anticipada y tampoco están incluidas en las Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que España, a pesar de las reclamaciones reiteradas, aún no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo", lamenta.

Cáritas expone que "como consecuencia de las medidas de confinamiento y aislamiento social, gran parte de ellas han perdido el trabajo, bien porque las familias, al permanecer en sus casas, pueden hacerse cargo de sus mayores y menores, o porque los empleadores tienen miedo al contagio y prescinden de sus servicios".

El sindicato CSIF ha denunciado que "en la actualidad las trabajadoras del hogar pueden ser despedidas sin causa, carecen de prestación por desempleo, cotizan muy poco -por lo que las pensiones que tienen son bajas- y no cuentan con una protección especial para las embarazadas".

Para la responsable de Igualdad de CSIF Andalucía, María del Carmen Alguacil, la actual normativa sobre empleadas de hogar constituye "un caso claro de discriminación indirecta por razón de sexo y supone una menor protección de sus derechos laborales y de la Seguridad Social" y ha exigido el cumplimiento de la Ley de Protección de Riesgos Laborales en el caso de estas trabajadoras. EFE