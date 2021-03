Piden prioridad en vacunación covid a padres de niños con enfermedades raras

Colectivos de enfermedades raras, que en un 70 % tienen carácter pediátrico, han reclamado este lunes que se dé prioridad en la vacunación frente a la covid-19 a los padres de niños con patologías infrecuentes, por constituir un riesgo para su propio hijo en su papel de cuidadores no profesionales.

En un acto en red denominado "Tres millones ya no es raro", en referencia a los afectados en España, el presidente de la Asociación Española de Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal (AELALD), Eduardo López, ha lamentado que la estrategia de vacunación "se haya olvidado de los cuidadores no profesionales" y de todos esos padres de niños, grandes dependientes la mayoría, que si no son vacunados ponen en "alto riesgo a sus hijos que pueden acabar infectados y en la UCI".

Para López, el problema está, una vez más, en que la Administración pública "se olvida de este colectivo y sigue siendo un freno en diagnósticos y tratamientos".

Y ha recordado que enfermedades fáciles de diagnosticar "con una gota de sangre" (la prueba del talón en recién nacidos) no se diagnostican porque no están en los protocolos de detección.

Sobre los protocolos de vacunación y en el mismo acto, la portavoz del PSOE en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad en el Senado, Patricia Abascal, se ha mostrado convencida de que "poco a poco" se irán introduciendo estos grupos de riesgo en la estrategia porque "los cuidadores son fundamentales".

Y en referencia al cribado neonatal y la prueba del talón para detectar enfermedades, Abascal ha asegurado que hay un anteproyecto de ley en el Sistema Nacional de Salud que va a plantear que existan unos mínimos para todas las comunidades, "se harán unos parámetros iguales y se pondrá el listón en las más avanzadas".

En el acto, los laboratorios farmacéuticos Alexion, organizadores del encuentro online, han anunciado una iniciativa denominada "Luces para la investigación".

La iniciativa invita a los pacientes con enfermedades raras a entrar en la web www.3millonesyanoesraro.org y participar de un mapa interactivo de España que encenderá una luz por cada código postal.

A fin de demostrar que "tener una enfermedad rara no es tan raro" cuando se alcancen las 5.000 luces en el mapa, los laboratorios Alexion harán un donación de 16.000 euros en apoyo a la investigación de estas patologías.