Piden a los partidos que garanticen el acceso a la justicia y la indemnización a las víctimas de trata

"Dentro de 1.562 años habré recibido mi indemnización. Ahora entiendo por qué la trata de seres humanos es el segundo negocio más lucrativo"

Proyecto Esperanza y Sicar CAT solicitan a los líderes de los partidos políticos que garanticen el acceso a la justicia y a la compensación efectiva de las víctimas de trata de seres humanos y recuerdan que se trata un derecho que contempla la Directiva Europea 2011/36/UE. Este viernes 18 de octubre es el Día Europeo contra la Trata.

Ambos proyectos de adoratrices, especializados en atención integral a víctimas de trata, han adaptado la campaña internacional 'Know your rights, claim compensation' ('Conoce tus derechos, reclama compensación'), que responde a la última fase de ejecución del proyecto europeo Justice Last, que lidera la Strada International y del que estas organizaciones españolas son socias.

Así, a través de una carta, los líderes de los partidos políticos españoles recibirán un 'Policy Paper' junto a 7 recomendaciones: apoyar a las personas tratadas y explotadas para denunciar la explotación que han sufrido y acceder a la justicia de forma segura, incluso aunque estén indocumentadas y proporcionar su acceso a la información y a asistencia jurídica gratuita y especializada de calidad para presentar reclamaciones de indemnización.

También piden a los dirigentes políticos que aseguren un "cálculo de los daños justo, adecuado y transparente"; mejorar las investigaciones financieras y patrimoniales y la recuperación de activos; promover una cooperación transnacional para apoyar las reclamaciones transfronterizas; fondos de compensación estatales para el cobro efectivo de las indemnizaciones, y revisar los criterios de acceso a ayudas económicas estatales para que accedan también las personas indocumentadas.

"España, como la mayoría de países europeos, cuenta con disposiciones legales que garantizan a las víctimas de delitos el derecho a reclamar una indemnización y ser compensadas por los daños que han sufrido", señala Proyecto Esperanza, que añade que la realidad muestra que son "muy pocas" las víctimas de trata que consiguen tener acceso a la información y a los medios para reclamar una indemnización.

CAMPAÑA DE FIRMAS PARA PEDIR UN FONDO ESTATAL

Además de la carta pidiendo el compromiso de los partidos políticos, SICAR cat y Proyecto Esperanza han iniciado una recogida de firmas, en la plataforma Change.org en la que, Blessy, superviviente de trata vinculada a Adoratrices, narra en primera persona su caso.

La sentencia obligaba a quienes la esclavizaron a pagarle una indemnización de 125.000 euros por los daños sufridos, pero en la práctica, atentar "contra la vida y seguridad, dignidad e integridad física" de esta mujer se traduce en recibir 20 euros trimestrales.

"Por lo tanto, dentro de 1.562 años habré recibido mi indemnización. Ahora entiendo por qué la trata de seres humanos es el segundo negocio más lucrativo del mundo", asegura Blessy, que no puede cobrar la totalidad de la indemnización que le corresponde al no haberse localizado los fondos de los tratantes.

"Facilitar el acceso a una indemnización y una compensación justa y efectiva ayuda y facilita el proceso de recuperación integral de las víctimas, además de tener un componente de castigo y disuasión hacia los tratantes", apuntan estas organizaciones, que añaden que la indemnización es un instrumento "muy importante" con fines reparativos, punitivos y preventivos.

SICAR cat y Proyecto Esperanza proponen el establecimiento de un fondo estatal de compensación que anticipe el pago de la indemnización por parte del Estado, en los casos en los que los tratantes no cumplan con la ejecución de la sentencia en un plazo razonable para resarcir a la víctima. Ponen como ejemplo Holanda, que establece ocho meses desde que se dicta la sentencia condenatoria.