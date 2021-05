Piden cuantificar el acoso escolar y mayor implicación social para combatirlo

La presidenta de la Asociación No Al Acoso Escolar (NACE), Carmen Cabestany, ha urgido a cuantificar los casos y a su abordaje en los colegios, porque la implicación de los centros educativos, así como de hospitales, psicólogos y Fiscalía de Menores es una de la bases para combatir "esta lacra social".

Este es uno de los puntos que forman parte del decálogo recogido en la campaña "Hispania Suma contra el Bullying" que se dirige a España, Portugal y Latinoamérica y que se ha presentado este jueves en Barcelona.

La campaña pretende "ayudar a todas la víctimas de acoso" y articular mecanismos de prevención, y para ello se ha creado una página web que es una "red de apoyo" que cuenta con adhesiones de particulares, empresas e instituciones españolas, portuguesas y de latinoamérica, y a la que puede unirse todo aquel que esté interesado en ello, ha afirmado la presidenta.

Carmen Cabestany ha afirmado que el objetivo de la red es "proteger a la infancia", algo que "debería hacerse en los centros escolares", pero que "falla en demasiadas ocasiones", por lo que "tenemos niños en indefensión", que es algo que "queremos paliar y solucionar", porque "una sociedad que permite el maltrato a la infancia no es una sociedad sana", ha dicho.

"El decálogo para erradicar el acoso escolar" que aparece en la web contiene medidas como visibilizar el acoso escolar en los centros educativos, "porque lo que no se nombra no existe", recoger el tema del "bullying" en los documentos básicos de cada colegio, incorporar la educación emocional desde la etapa de infantil y trabajar las emociones en situación, y no de forma teórica, además de velar para que todos los colegios tengan un plan de prevención efectivo contra el acoso escolar.

Concienciar y formar al profesorado de manera adecuada y amplia sobre el tema, incluyendo el "bullying" en los planes de estudios de Magisterio, Pedagogía y Psicología, es otro de las medidas del decálogo, así como informar a los padres para que puedan detectar un posible caso de maltrato en sus hijos (como víctimas o como victimarios) y para que puedan actuar correctamente y con rapidez.

Tener un protocolo de intervención ágil y efectivo que ante un posible caso de acoso escolar se aplique con rigor y transparencia, y con la participación de agentes externos, es otra de las medidas, porque "el centro no puede ser juez y parte en el asunto", ha señalado Carmen Cabestany.

El decálogo considera asimismo necesario promover campañas institucionales para sensibilizar a la sociedad contra el "bullying" e implicar a todos los agentes sociales, como medios de comunicación, judicatura, administración o asociaciones, en la lucha contra el acoso escolar.

Otra de las medidas que contempla es fomentar la transparencia para conocer las cifras reales del acoso escolar en cuanto a número de víctimas y de protocolos implementados, cifras relativas al suicidio por "bullying" y la incidencia del maltrato entre iguales en las patologías psiquiátricas.

La presentación ha contado con el testimonio de Pilar Joan, madre de un niño con asperger que sufrió acoso escolar con violaciones y agresiones a los 11 años ante las que ha asegurado que la escuela "no actuó", y que en la actualidad "tiene varias fobias" hasta el punto de experimentar "sentimientos de culpabilidad por no haberse sabido defender de las agresiones".

En un sentido parecido se ha expresado la joven Angela Mármol: "A los 11 años me hicieron tanto el vacío en el colegio que pensé que no importaba nada (...) y dejé de ser una persona para pasar a ser un saco de boxeo donde se desahogaban el resto de alumnos", ha explicado.