Piden cambiar el art. 49 de la Constitución para "darle enfoque de inclusión"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha advertido este viernes que es "imperativo" un cambio del art. 49 de la Constitución para adecuar la carta magna a un "nuevo constitucionalismo social" que "refleje el enfoque de derechos y de inclusión al que España se comprometió con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Así se ha puesto de manifiesto durante el I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad celebrado en el Museo Arqueológico de Alicante, en un coloquio moderado por la presidenta del Cermi Canarias, Carmen Laucirica, y en el que han participado el presidente de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, Joan Ruiz (PSOE), y la eurodiputada del grupo popular Rosa Estaràs.

También ha participado la portavoz de Discapacidad del Grupo Popular en el Senado, Violante Tomás; la diputada del Parlamento andaluz Mercedes López, y el diputado en las Cortes valencianas y exvicepresidente del Cermi en esta comunidad Carlos Laguna.

Durante este coloquio han coincidido en afirmar que "después de 17 años reclamando modificar el artículo 49 de la Constitución, aún no lo hemos cambiado", al tiempo que han subrayado que, de no hacerlo, "se estará permitiendo que parte de los ciudadanos no sean como los demás".

No obstante, para Ruiz el balance del papel del Congreso en la elaboración de políticas públicas es positivo "porque se ha avanzado mucho en temas de gran calado, y adaptar la legislación a la Convención se presenta como un objetivo compartido".

Por su parte, López ha denunciado que "existe un encasillamiento de las personas con discapacidad en el ámbito de la política por el cual solo abarcan cuestiones de discapacidad", y ha incidido en que "la discapacidad es transversal y debe defender cualquier materia".

Asimismo, Estaràs ha puesto en valor "todo lo que se está haciendo a nivel europeo", ha contado su testimonio personal y ha insistido en el hecho de que la educación inclusiva, "cuando se aplica sobre el terreno, encuentra muchas carencias y es complicada" sobre todo en la adolescencia: "Faltan muchos profesores de refuerzo, diversidad en las aulas y formación".

Laguna, por su parte, ha repasado los avances que se han producido desde 1997 y ha sostenido que "legislar sobre discapacidad es legislar sobre el bienestar de toda la sociedad".

Por último, Tomás ha mostrado su reconocimiento ante el tejido asociativo: "Es fundamental seguir trabajando de la mano del Cermi, estoy convencida de que no tendríamos ni la mitad de lo que tenemos si no hubiera existido este movimiento asociativo fuerte, potente y cohesionado".