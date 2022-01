Piden acortar a 15 minutos la llegada de sanitarios en accidentes de tráfico

Reducir de 25 a 15 minutos el tiempo que transcurre entre que se produce un accidente de tráfico y la llegada de los servicios médicos de urgencia es una de las medidas que los expertos creen que debería incluir la futura Estrategia de Seguridad Vial, que el Gobierno está ultimando.

Así se recoge en el informe sobre la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030, que incluye 244 propuestas planteadas por más de 32 expertos de distintos ámbitos durante sus comparecencias en la Comisión de Seguridad Vial, que ha sido presentado este jueves en un acto clausurado por la presidenta del Congreso, Maritxel Batet.

Entre las propuestas más importantes destacan también la incorporación de determinados homicidios en el ámbito vial a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aumentar el número de efectivos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, según ha expuesto Emiliano Moreno, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Cambiar la actual dependencia administrativa de los centros de reconocimiento de conductores y las propias pruebas de la Dirección General de Tráfico (DGT) al Ministerio de Sanidad, cambiar el modelo de gobernanza descentralizado por un organismo coordinador haciendo recaer en Presidencia del Gobierno el liderazgo político de la seguridad vial y dotar a la comisión de seguridad vial del Congreso de carácter permanente y competencia legislativa son otras de las propuestas.

El informe recoge también la necesidad de formación continua a lo largo de toda la vida del conductor y que llegue a ser una realidad en todos los centros escolares, incluyendo la perspectiva de género.

En su intervención, Batet ha destacado que la seguridad vial es un gran ejemplo de gobernanza, gracias al trabajo alineado de todos los actores administrativos, económicos y sociales implicados, y un gran ejemplo también de éxito político, de consenso y compromiso, y de su consideración como una cuestión de estado.

Tras subrayar que en las últimas décadas se han conseguido grandes éxitos en materia de seguridad vial en nuestro país, ha reconocido que "aún nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar la ideal cifra de 'cero fallecidos' por accidente de tráfico.

La presidenta, de la Cámara Baja ha incidido en el "alto coste" de los siniestros de tráfico no solo por la mortalidad que generan sino por la gran repercusión en términos de sufrimiento para las víctimas y sus familias, así como por las consecuencias económicas, laborales y de desarrollo personal.

Por su parte, Luis Montoro, profesor de la Universidad de Valencia y presidente de Fesvial, ha señalado que desde 1950 en España han muerto 350.000 personas y 25 millones de heridos graves a causa de accidentes de tráfico. Además, el coste anual de estos siniestros se sitúa entre 11.000 y 15.000 millones de euros.

Todo ello, ha advertido, se podría solucionar si se toman las medidas adecuadas, entre las que ha incidido en la formación y educación en seguridad vial.

Así, ha incidido en que de poco va a servir el gasto millonario en rotondas si no sabemos circular por ellas, o las avanzadas tecnologías si no se saben utilizar, como lo demuestra el hecho de que el 70 % de los conductores que llevan ABS no saben como funciona. EFE

