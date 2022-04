Cs pide al Gobierno que concrete fecha del fin de la mascarilla en interiores

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido al Gobierno que concrete fecha para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores, una medida "injustificada" que espera que termine ya para "lanzar una señal de optimismo al turismo" en vísperas de la Semana Santa.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves una moción de Ciudadanos que pide al Gobierno eliminar el uso de la mascarilla en interiores y que salió adelante con el voto a favor del PSOE y Vox, la abstención de grupos como Unidas Podemos y el voto en contra de PP, PNV y Coalición Canaria.

"No nos conformamos con el éxito de la votación de ayer, pedimos que el Gobierno concrete el calendario para que se acabe con esta medida iliberal, injustificada y acientífica", ha dicho Bal en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Congreso.

Por ello, Ciudadanos ha registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno con la intención de saber en qué fecha prevé cumplir con el "mandato parlamentario" de la votación recientemente aprobada para eliminar el uso de mascarilla en interiores.

Al tratarse de una moción, la iniciativa no es de obligado cumplimiento, como ocurre con una ley, pero Bal considera que al contar con el voto a favor del grupo parlamentario hay un "compromiso" por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

"No me vale con que Sánchez esté buscando un momento oportuno, una fecha idónea para ponerse una medalla más delante de los españoles. Hágalo ya, que lo haga ya, que los españoles no tengan que esperar", ha declarado.

En su opinión, es "importante lanzar una señal de optimismo al turismo" en vísperas de la Semana Santa, así como decir a los españoles "que nos encaminamos hacia la normalidad de verdad".