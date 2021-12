Cs pide eliminar la mascarilla obligatoria en los patios de los colegios

Ciudadanos ha registrado este jueves una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en los patios de los centros educativos para todos los alumnos y el personal, así como en el interior de las aulas para los estudiantes menores de doce años.

En este último caso, Ciudadanos plantea que la mascarilla deje de ser obligatoria para menores de doce años, "siempre y cuando la configuración de las clases permita mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros o exista una ventilación cruzada suficiente".

En la actualidad, el uso de la mascarilla es obligatorio en toda España para mayores de seis años tanto en interiores como al aire libre, salvo algunas excepciones.

Por otro lado, la formación naranja insta al Gobierno a impulsar en coordinación con las comunidades autónomas que los centros educativos permanezcan abiertos y con enseñanza en modalidad presencial durante el resto del curso 2021/2022.

También pide revisar y actualizar los protocolos de aislamiento por casos de COVID-19 en las escuelas para que los cierres de clases sean "únicamente el último recurso" y para establecer además mecanismos de contingencia en caso de que más del 10 % de la plantilla docente y más del 20 % del alumnado deba estar aislado por ser positivo.

Ciudadanos ha explicado en una nota de prensa que ha registrado esta iniciativa en el Congreso "ante la incertidumbre que está generando la dejación de funciones por parte del Gobierno, cuando no de la adopción de medidas poco menos que supersticiosas, como es el caso de la imposición de las mascarillas en exteriores".

La proposición no de ley no se debatirá previsiblemente en el Congreso hasta febrero, ya que enero no forma parte del periodo ordinario por lo que no hay plenos previstos.