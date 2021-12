El PP pide la dimisión de la ministra Alegría por el caso Canet y esta acusa al PP de "fomentar el odio y la división"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

El PP ha pedido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso la dimisión de la ministra de Educación y FP por asegurar al conseller catalán de Educación que no se ejecutará la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en Cataluña, mientras que la ministra ha acusado al PP de "fomentar el odio y la división" al utilizar las lenguas con "fines políticos".

Durante el pleno del Congreso, la diputada Sandra Moneo (PP), ha preguntado a la ministra "hasta cuándo va a seguir el Gobierno mirando a otro lado mientras se hostiga y amenaza a familias catalanas por tratar de educar a sus hijos en su lengua en su país", al considerar que lo que está sucediendo en Cataluña con el tema de la lengua, y con las amenazas al menor de Canet de Mar, es de "una gravedad extrema".

"Se estigmatiza ya hasta a los niños, el ejemplo más palpable de la degradación de una sociedad mientras ustedes no hacen nada, absolutamente nada", ha advertido Moneo, que ha acusado al Gobierno de ser "la mejor coartada del separatismo en Cataluña".

En este sentido, la 'popular' ha afeado a la ministra su llamada al conseller de Educación catalán para "pedirle colaboración", cuando "no se ha dignado a levantar el teléfono y llamar a esa familia que está siendo acosada".

"El consejero de Educación de la Generalitat ha dicho que usted le ha dado garantías de que no ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo para que el castellano esté presente en el sistema educativo en el porcentaje que dictan los tribunales. Si esto es cierto, usted tiene ocasión de desmentirlo aquí", le ha instado la diputada. Y acto seguido, ha añadido: "Usted tiene que dimitir porque lo que usted está haciendo es amparar el desacato de un cargo público que se niega a cumplir las sentencias de los tribunales".

Durante su contestación, Alegría ha pedido al PP "no meter a la escuela en el pim pam pum político" y les ha reprochado que no tengan "responsabilidad" como "partido de Estado" de "garantizar la convivencia escolar en todos los centros educativos", como hace el Gobierno, según ha expresado la ministra.

"¿Desde cuándo el PP ha dejado de ser esa derecha responsable en este país? ¿Desde cuándo el PP utiliza cualquier excusa para intentar dividir a la sociedad de este país?", ha preguntado a la bancada 'popular'. "¿No se dan cuenta de que con estos discursos, ustedes lo que fomentan es el odio y la división?", ha agregado.

La ministra ha recordado a la formación liderada por Pablo Casado que "no hace mucho" estaban en el Gobierno y que cuando esto sucedía, decían que "el idioma no podía ser utilizado con fines políticos". "Pero hoy, después de escucharles, ¿sabe lo que les tengo que decir? Que a usted lo que suceda en Canet o en cualquier municipio de Cataluña no les importa absolutamente nada", ha reprochado.

A juicio de Alegría, el objetivo del PP es "calentar la crispación política" para sacar "réditos electorales", una manera de entender la política que, según la ministra, es "muy peligrosa y muy irresponsable".

Y ha zanjado cuál es la postura del Gobierno con respecto al caso de Canet: "Condenamos rotundamente cualquier tipo de amenaza y acoso y, fundamentalmente, cuando éste es sobre menores y sucede además en las escuelas, en la escuela de Canet o en cualquier otro municipio de España".

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: PP insta a la ministra de Educación a dimitir por el caso Canet

Duración: 05:26

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=624444&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjM5NzM2NTA1LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.TWYyP0vlXBg_QDrGwuLUNKDIWl9NLlKDgYHHmxUTa1Q

---------------------