Cs pide al Congreso que reconsidere el veto a su ley de universidades

Ciudadanos ha solicitado hoy a la Mesa del Congreso que reconsidere el veto ejercido por el Gobierno sobre la tramitación de su proposición de ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas de las universidades, ya que es "infundado" porque no afecta, como alega el Ejecutivo, al presupuesto en vigor.

En su escrito, el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, pide considerar que el veto ejercido por el Gobierno este mes es "manifiestamente infundado".

Alega que "no se ha justificado la afectación directa, inmediata, real y efectiva de la iniciativa a los ingresos y gastos contenidos en el presupuesto en vigor", al contrario de lo que adujo el Ejecutivo, que aseguró que comportaría un aumento de los gastos de cinco millones de euros.

El partido liderado por Albert Rivera aporta diversa doctrina constitucional sobre el tema y destaca, en concreto, que su propuesta establece para el Gobierno un plazo de seis meses para la creación de una Agencia Independiente (para las funciones de la Alta Inspección Educativa).

Ese tiempo impide "la afectación al presupuesto vigente", insiste Cs.

El veto a esta proposición de ley presentada en junio por Ciudadanos -con ella pretendía evitar casos como el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes- ha sido el primero del Gobierno de Sánchez.

El Ejecutivo se ha acogido al precepto constitucional que permite bloquear la tramitación de esta propuesta acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución.

Dicho precepto dice: "Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

"No hay afectación presupuestaria de ningún tipo, ni presente ni futura; presente porque no incide en el presupuesto vigente y futura porque no se conoce cuáles serán las exigencias presupuestarias de una agencia cuyo diseño corresponde al Gobierno", ha insistido Ciudadanos en su escrito.