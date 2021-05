El PP pide la comparecencia de Pere Navarro en el Congreso por los peajes y el posible aumento de siniestralidad

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ante la posibilidad de implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado y posible aumento de la siniestralidad como consecuencia de un trasvase de conductores a vías secundarias.

En la solicitud de comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial, firmada por la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, los 'populares' quieren que Navarro explique por que al Gobierno y a la DGT "no le preocupa el trasvase de tráfico de las carreteras de alta capacidad, autovías y autopistas, a las carreteras convencionales y el consecuente incremento de la siniestralidad en estas".

Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, el Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".

En este sentido, el director General de Tráfico se muestra partidario de implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. "En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos", afirmaba Navarro la semana pasada en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado.

En su intervención, Navarro ha explicaba que en España, tras el fin de las concesiones, este coste lo está asumiendo "el presupuesto del Estado". "No podemos. Usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país", sostenía, para después añadir que "se puede discutir" si sólo se paga por el coste de la conservación y el mantenimiento.

Asimismo, opina que implementar el sistema de pago en estas vías "es un tema de Estado". "Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carteras de alta velocidad", subrayaba.

De este modo, Pere Navarro defendía que, en esta cuestión, "el que usa lo paga" e instaba a los grupos políticos a ponerse de acuerdo en esta materia porque si no, según advertía, Bruselas le dirá a España: "Te envió dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la carretera". No obstante, matizaba que cuando se implementa un peaje "del tipo que sea, normalmente, siempre se excluyen algunos casos" como los viajes cotidianos por temas laborales, por razones de estudios o, incluso, médicos.

Preguntado sobre si le preocupa que esta medida traslade el tráfico a las carreteras convencionales, donde hay una mayor siniestralidad, Navarro aseguraba que no y argumentaba que "el viaje largo se hace por autopista o autovía". "Nadie se va a meter a hacer un viaje largo por la carretera convencional", zanjaba.