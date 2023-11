Pichi, hermano de Javier Santos: así nos hablaba del sufrimiento de su hermano

MADRID, 5 (CHANCE)

María Edite Santos presentaba el pasado mes de febrero su autobiografía, 'Bailando en las sombras' donde cuenta, con todo lujo de detalles, las aventuras y desventuras que ha tenido a lo largo de su vida con Julio Iglesias. La madre de Javier Sánchez Santos y éste llevan más de 30 años luchando para que se reconozca al cantante como su padre tras demostrar la verdad biológica con una prueba de ADN hace unos años.

Tras las declaraciones ayer de Fernando Falomir, abogado de Julio Iglesias, negando esta historia que han vendido durante años, Europa Press ha rescatado de su archivo el testimonio de Pichi, hijo de María Edite y hermano de Javier Santos.

Pichi sorprendía al desvelar que tanto su hermano como su madre y Julio Iglesias "deberían pararse, sentarse, ver más allá de dónde viven y ver qué pasa en esta situación, si es cierto o no, hablar con su padre, empatizar y ver qué pasa realmente, yo lo haría".

Eso sí, nos confesaba que a pesar de querer que todo se resuelva, no entiende que nadie haya hecho nada por su hermano: "Si te soy sincero voy por otro lado, no voy a empatizar con ese tipo de gente, es imposible... yo leo libros, me gusta más la cultura y cosas así".

Por último, Pichi nos aseguraba que está tan ajeno a este mundo que le aconseja a su hermano que tire la toalla y que se centre en su vida: "Yo no tengo esa fuerza, yo creo que cada uno se labra su futuro, su destino y es mejor no pensar en el futuro ni en el pasado".

Además, definí a su hermano como "una persona que ha sabido encajar los golpes y ante la vida ha puesto la mejor cara que ha podido poner" y zanjaba el tema asegurando que le ha visto sufrir por este tema durante mucho tiempo: "La verdad que sí, desde pequeñito hasta hora lo ha llevado bastante mal pero siempre ha tenido a la gente que le quiere a su lado".