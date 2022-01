Petra Martínez, feliz por su premio a mejor actriz protagonista

MADRID, 30 (CHANCE)

Este sábado se celebraron los Premios Feroz 2022 y lo cierto es que la alfombra roja fue un desfile de elegancia y estilo, por fin pudimos ver a los grandes rostros conocidos de nuestro país en un evento cinematográfico celebrar como se merece la cultura de nuestro país.

Entre ellos, pudimos ver a Petra Martínez, deslumbrante con su premio a mejor actriz protagonista, nos confesaba que no se esperaba salir ganadora: "Oye, que yo no lo imaginaba. Fíjate que cuando han sacado las fotos he dicho: estoy nominada y era el premio".

La actriz estaba convencida de que el premio se lo iba a llevar Blanca Portillo: "Pues mira, de verdad, que me da mucha alegría porque yo pensaba que no. Pensaba que se lo llevaba Blanca Portillo, pero mira, tan a gusto". En cuanto a qué hará con el premio, le gusta tanto que lo colocará donde pueda verlo todos los días: "Pues mira, sobre todo, porque me gusta mucho, lo voy a colocar en un sitio muy especial, en mi cuarto, encima de una mesita que tengo".

En los premios se ha hecho un homenaje a Verónica Forqué, a quien Petra valora mucho: "Hombre de Verónica Forqué, ha sido una maravilla esa mujer siempre. Se ha muerto de una forma como ella ha querido, así que muy bien".