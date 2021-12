Petra Martínez y Cristina Castaño le envían un mensaje a José Luis Gil

MADRID, 11 (CHANCE)

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Petra Martínez y Cristina Castaño en los Premios José María Forqué y lo cierto es que ambas, además de hablar de su vida profesional, se han acordado de José Luis Gil y le han mandado un mensaje cargado de cariño.

Petra Martínez nos confiesa que está pasando por un buen momento profesional por las nominaciones que está teniendo por su faceta como actriz: "Me parece como un sueño, llevo en el teatro 53 años, en televisión y cine menos, como veinte. Esto me parece como un regalo, es que somos muchas... me ha tocado con 67 años y estoy encantada. A los goya y al feroz también, estoy nominada a todo... es que esto es como un máster de interpretación, lo voy a disfrutar mucho porque además en valencia se disfruta. Me ha tocado ahora pues que maravilla".

Le preguntamos por el estado de salud de José Luis Gil, compañero de serie, nos desvela que: "no he podido hablar, sé que está mejorando poco a poco, tiene una fuerza que no te lo puedes ni imaginar, una fuerza física e intelectual que... yo creo que está ya" y desvela que le quiere mucho: "muchísimo, muchísimo, me enteré cuando estaba en el hospital, pero me impresionó mucho. Todo mi cariño porque le quiero muchísimo, él me ayudó mucho cuando llegué a 'la que se avecina'".

Cristina Castaño se muestra muy afectada por la noticia del ictus de José Luis Gil: "Oh, si, claro, cómo no me va impactar, amo a José Luis, es de los mejores compañeros que me he encontrado, con el que más química he tenido, me ha impactado y esto deseando poder verle. es de los mejores compañeros, persona... solo tengo palabras buenas para José Luis, solo".

En cuanto cómo es como actriz, Cristina nos desvela que: "Me gustaría exigirme un poquito menos, tiene su lado bueno, pero a veces me enfado, es que soy exigente, soy muy puntillosa... se lo que quiero contar y cómo contarlo, sé cuando me sale y cuando no. Tiene su parte bueno" porque a veces: "No te deja lugar al disfrute, cuando somos así tenemos que recordarnos que nos dedicamos a esto para disfrutar. Yo empecé con esto porque cuando era niña me lo pasaba bien haciéndolo".

Sobre qué deseos tiene para el 2022, la actriz nos confiesa que: "Yo he cumplido muchos sueños y tengo muchos sueños por cumplir, pero yo quiero un Goya o sea que vamos a seguir luchando por ella".