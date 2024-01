Pescadores alertan sobre pellets: “Son pequeños y los peces los confunden con alimento”

Los pescadores gallegos alertan del peligro de los pellets que han aparecido en las costas porque son bolitas de plástico muy pequeñas y los peces los confunden con alimento, como ha explicado a EFE el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas.

El buque Tuconao perdió hasta seis contenedores en aguas portuguesas que han dejado millones de pellets de plástico en las playas gallegas.

Javier Mariñas ha explicado que el problema de los pellets es que son plásticos muy pequeñitos que los peces confunden con alimento, lo que, a su vez, puede hacer que lleguen al consumo humano al comer estos peces.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Noia, Santiago Cruz, ha indicado que todos los vertidos les afectan a peces y mariscos, también los microplásticos que ya hay en las rías por lo que con los pellets suman más y se agrava este problema.

Estas pequeñas bolitas de plástico -de las que la Xunta todavía desconoce la cantidad que se ha vertido al mar, según la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez- pueden afectar a peces y mariscos por lo que ahora lo importante, ha apuntado Cruz a EFE, es quitar lo máximo posible ya que las rías, cuanto más limpias estén, mejor.

La cofradía de Noia organiza para mañana, martes, una recogida de pellets de las playas de la zona, aunque ha apuntado que, de momento, a esta zona no han llegado muchos, pero todo "dependerá de las mareas".

El patrón mayor ha reconocido que estas recogidas son muy complicadas porque las bolas de plástico son muy pequeñas.

El Gobierno autonómico ha pedido que las recogidas en las playas se hagan de forma coordinada y ordenada.

Javier Mariñas ha opinado que las zonas más afectadas van a ser la ría de Arousa, de Muros y de Noia, donde puede llegar a ser una catástrofe.

En A Coruña, de cuya cofradía de pescadores es el patrón mayor, ha dicho que se han encontrado pellets en playas como Riazor, Bens y O Portiño, zonas, sin embargo, donde no hay plan de explotación porque no hay marisqueo y tampoco es un problema que vaya a afectar a los que trabajan en la ría de O Burgo porque actualmente se están haciendo las obras del dragado y no hay actividad. EFE

