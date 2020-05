Un 80 % de personas cree que las dietas milagro tienen riesgo para la salud

Ocho de cada diez españoles reconocen que hacer una dieta milagro es peligroso para la salud y son las mujeres y los jóvenes, así como personas que viven con bajos ingresos y que tienen un menor nivel educativo, los que más las siguen.

Son algunas de las conclusiones del estudio "Dietas milagro y sociedad española", de la Academia Española de Nutrición y Dietética y Fundación MAPFRE, presentado este miércoles, que señala también que la mitad de las personas que las siguen lo hacen por consejo de conocidos o familiares.

Las dietas milagro son aquellas que prometen eficacia rápida, definitiva y sin apenas esfuerzos para perder peso, ha explicado el doctor Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, quien ha añadido que normalmente están asociadas a la venta de productos y a la imagen de algún personaje famoso "para vender aquello que con la ciencia no se puede vender".

Además, suelen usar "fotos de antes y después" de hacer la dieta, lo que "está prohibido por la normativa europea".

Existen diversos trabajos científicos que demuestran que incrementan el riesgo de moralidad por cualquier causa y, en particular, por enfermedad cardiovascular, además de daños hepáticos, renales, trastornos alimentarios o malnutrición, entre otros.

"Pero los efectos negativos suelen aparecer a medio o largo plazo y no se asocian a la dieta. Si aparecieran a los 4 días nadie haría dietas milagro", ha apuntado.

Según el estudio, fruto de 2.600 entrevistas a españoles entre 18 y 65 años, un 80 % señala que no se mantienen los resultados esperados a largo plazo y solo el 3 % asegura que funcionan.

Una de las consecuencias de estas dietas es el llamado "efecto yo-yo", que consiste en recuperar el peso perdido (o incluso más) una vez se abandona la dieta y el programa de pérdida de peso.

A este respecto, el experto ha incidido en que la persona que sigue una dieta equilibrada acaba teniendo la misma pérdida de peso a medio y largo plazo que la que se consigue con una dieta milagro.

Tan solo 2 de cada 10 encuestados (22 %) reconoce haber hecho una dieta milagro y, entre las más conocidas, destaca la Detox y la Dukan.

El 8 % asegura haber hecho esta última en algún momento y un 13 % dedica hasta 6 meses a seguirlas.

Además, el 90 % admite que si hubiera tenido más información o una alternativa en su centro de salud no la hubieran seguido.

Seis de cada 10 (56 %) que han seguido una dieta milagro manifiestan haber adquirido productos considerados como necesarios para llevarla a cabo.

En cuanto a si el confinamiento ha influido en los hábitos alimentarios, el doctor Russolillo ha dicho que habrá que esperar a los resultados de los estudios que se están realizando para ver si ha sido positivo o negativo.

"No me cabe duda que la gente haya ganado peso, por las restricciones a la actividad física y la aparición de ansiedad y estrés asociados a comportamientos alimentarios no adecuados", ha advertido.

Pero, por otra parte, las encuestas señalan que se han comprado más productos frescos, se ha cocinado más en casa y se ha comido en familia, lo que "puede haber influido en un patrón saludable". EFE