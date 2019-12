Personas con discapacidad intelectual que dan voz a otros compañeros

Jesús Valbuena

Una ruptura amorosa sumió a Paco en una frustración a la que respondió provocando incendios; Lorenzo dejó atrás el alcohol, que le llevó a maltratar a su propia madre, y Luis conoció la cárcel por drogas y malas compañías.

Hoy representan y son portavoces de los casi 500 residentes del área de personas con discapacidad intelectual del Centro San Juan de Dios en Ciempozuelos (Madrid), donde también tienen voz en sus órganos de gestión.

Todos los pacientes de esta área plantean un problema común, que no es otro que su comportamiento en el núcleo familiar, tal y como explica a EFE el responsable de la unidad, el psicólogo Eduardo Guevara, la víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por las Naciones Unidas en 1992.

El proceso que ponen en marcha les permite ir ganando poco a poco dosis de libertad y les enseña a regular su tolerancia a la frustración; para ello, se generan hábitos y rutinas diarias y se establecen programas psicoeducativos para mejorar su autocontrol y sus habilidades sociales, gestionar sus emociones o madurar su educación afectivo-sexual.

Yo no quiero saber nada de mujeres, bromea Paco en charla con sus compañeros, aunque sí es capaz de mantener una relación social con alguien de distinto sexo; en su caso, un desengaño amoroso generó una rabia que se traducía en causar incendios en los centros donde ha vivido.

Hoy trabaja en la manipulación de cartón y aluminio dentro del Hospital San Juan de Dios y presume de buen cocinero.

Él participa en los grupos de autogestión junto a Lorenzo y Luis (nombre ficticio), a través de los cuales plantean sus quejas y sugerencias, que pueden ir desde las relacionadas con los recursos humanos, los cambios arquitectónicos en el centro o la resolución de conflictos, explica el doctor Guevara.

Lorenzo, natural del madrileño barrio de San Blas, ha encontrado su espacio laboral en la cafetería del centro; sus dificultades de adaptación, que padece desde niño, le llevaron a tener un problema con el alcohol, hasta el punto de haber maltratado a su madre.

Ahora estoy mejor, me he esforzado mucho continúa aunque antes era muy agresivo, sacaba el puño y pegaba a mis compañeros. Aquello es el pasado, ahora me siento más libre, explica orgulloso, indicando que le gusta visitar a su madre, enferma de Alzheimer en una residencia.

Con Paco y con Luis comparte un piso que es un ejemplo de buena convivencia, dice el doctor Guevara. Disfrutan de la sencillez de estar por la noche en casa, ver la tele, hacer lo que te da la gana y el orden que tienen en ese piso es mucho mayor que cualquier otro piso de solteros, siendo incluso capaces de resolver sus propios conflictos. Ése es el gran éxito, dice el psicólogo.

Luis, cerrajero de profesión, entró en una espiral de marginalidad y conflictos familiares a causa de su adicción a las drogas que le acarreó una condena de 6 años y 3 meses en la prisión de Soto del Real, de la que salió para volver a las andadas.

He perdido 15 años de mi vida que no voy a recuperar, se lamenta Luis, quien se pregunta ¿Por qué no me trajeron aquí en vez de meterme preso?.

No tuvo un buen diagnóstico, concluye el doctor Guevara, ya que el criterio judicial es muy subjetivo y en el caso de Luis no se tuvo en cuenta su discapacidad intelectual.

Hoy, Luis es uno de los panaderos de San Juan de Dios y explica con normalidad cómo sus padres se divorciaron algo común en los hogares desestructurados, añade Guevara y que les visita cada quince días. EFE

