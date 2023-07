Perseverance presenta evidencia de material orgánico diverso en Marte

Datos del rover Perseverance de la NASA presentan evidencia convincente de material orgánico en la superficie marciana, arrojando luz sobre la habitabilidad potencial del Planeta Rojo.

Durante mucho tiempo, los científicos se han sentido impulsados por la posibilidad de encontrar carbono orgánico en Marte, y aunque las misiones anteriores proporcionaron información valiosa, la última investigación presenta una nueva línea de evidencia que se suma a nuestra comprensión de Marte.

Sus hallazgos, publicados en Nature, indican la presencia de un ciclo geoquímico orgánico más intrincado en Marte de lo que se creía anteriormente, lo que sugiere la existencia de varios reservorios distintos de posibles compuestos orgánicos.

En particular, el estudio detectó señales consistentes con moléculas vinculadas a procesos acuosos, lo que indica que el agua puede haber jugado un papel clave en la diversa gama de materia orgánica en Marte. Los bloques de construcción clave necesarios para la vida pueden haber persistido en Marte durante un período mucho más prolongado de lo que se pensaba anteriormente.

Amy Williams, experta en geoquímica orgánica, ha estado al frente de la búsqueda de los componentes básicos de la vida en Marte. Como científico participante en la misión Perseverance, el trabajo de Williams se centra en la búsqueda de materia orgánica en el Planeta Rojo. Su objetivo es detectar entornos habitables, buscar materiales de vida potenciales y descubrir evidencia de vida pasada en Marte. Eventualmente, las muestras en el sitio recolectadas por Perseverance serán enviadas a la Tierra por futuras misiones, pero será un proceso complejo y ambicioso que abarcará muchos años.

"La detección potencial de varias especies de carbono orgánico en Marte tiene implicaciones para comprender el ciclo del carbono en Marte y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia", dijo la astrobióloga Amy Williams, profesoa asistente en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Florida y coautora del estudio.

La materia orgánica se puede formar a partir de varios procesos, no solo los relacionados con la vida. Los procesos geológicos y las reacciones químicas también pueden formar moléculas orgánicas, y estos procesos se ven favorecidos por el origen de estos posibles compuestos orgánicos marcianos. Williams y el equipo de científicos trabajarán para examinar más a fondo las posibles fuentes de estas moléculas.

Hasta ahora, el carbono orgánico solo había sido detectado por el módulo de aterrizaje Mars Phoenix y el rover Mars Curiosity mediante el uso de técnicas avanzadas como el análisis de gases evolucionados y la cromatografía de gases-espectrometría de masas. El nuevo estudio presenta una técnica diferente que también identifica potencialmente compuestos orgánicos simples en Marte.

El lugar de aterrizaje elegido para el rover dentro del cráter Jezero ofrece un alto potencial de habitabilidad en el pasado: como una antigua cuenca lacustre, contiene una variedad de minerales, incluidos carbonatos, arcillas y sulfatos. Estos minerales tienen el potencial de preservar materiales orgánicos y posibles signos de vida antigua.

"Inicialmente no esperábamos detectar estas posibles firmas orgánicas en el suelo del cráter Jezero", dijo Williams, "pero su diversidad y distribución en diferentes unidades del suelo del cráter ahora sugieren destinos potencialmente diferentes del carbono en estos entornos".

Los científicos utilizaron un instrumento único en su tipo llamado Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC) para mapear la distribución de moléculas orgánicas y minerales en las superficies rocosas. SHERLOC emplea espectroscopia de fluorescencia y Raman ultravioleta profundo para medir simultáneamente la dispersión Raman débil y las fuertes emisiones de fluorescencia, proporcionando información crucial sobre la composición orgánica de Marte.

Los hallazgos marcan un importante paso adelante en nuestra exploración del Planeta Rojo, sentando las bases para futuras investigaciones sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra.