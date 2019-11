Periodistas piden a las familias de acogida contar su experiencia para visibilizar el acogimiento en los medios

Periodistas de La Vanguardia, El País, La Sexta, Europa Press y del Club Malasmadres han pedido a las familias de acogida que cuenten su experiencia para poder informar sobre historias concretas y visibilizar así el acogimiento en los medios.

"Desde los medios de comunicación tenemos que seguir insistiendo y dando a conocer esos casos. Hay muchos temas sociales que preocupan a la sociedad", ha señalado la redactora jefa del Diario La Vanguardia, Celeste López, durante su intervención en la mesa redonda 'El acogimiento en los medios de Comunicación: necesidad de difusión constante y veraz' del IV Congreso Interés Superior del Niño.

La periodista, que también es madre de acogida, ha explicado que un niño "no tiene ningún tipo de frontera en la cabeza", al contrario que los adultos que tienen "más barreras mentales". "No todos somos buena gente", ha precisado.

Para la redactora jefa de La Vanguardia, el acogimiento "no es para todos" ya que hay gente que piensa que es "una adopción fácil" o una "puerta trasera para la adopción". "El gran problema es que mucha gente ha visto en este tema una manera fácil de poder adoptar un niño y las cosas no son tan fáciles", ha dicho.

Asimismo, ha lamentado la "falta de datos" a la hora de informar sobre el acogimiento familiar ya que "se han dado los datos del año 2018 casi cerrando 2019".

Por su parte, la encargada de Sanidad y Asuntos Sociales de La Sexta, Cristina Moure, ha destacado que necesitan "un reflejo" de las familias de acogida para poder informar sobre ella. "Si hacemos un reportaje de acogimiento necesitamos una familia y hablar en televisión impone", ha lamentado.

La reportera ha definido los temas de sociedad como "un cajón desastre" en el que los medios intentan aportar su "granito de arena". "No somos activistas pero sí podemos informar y abrir la puerta a que la gente se plantee cómo poner su ayuda", ha indicado.

En la misma línea, la redactora de la agencia Europa Press Laura Ramírez ha asegurado que hace falta "más divulgadores, más gente que pudiera contar su historia".

Además, Ramírez ha apostado "mostrar la realidad" de los menores migrantes solos que están en familias de acogidas. "Eso a lo mejor ayuda a que más familias se animen a acoger", ha subrayado.

En este contexto, la periodista ha destacado que, aunque informativamente el acrónimo Mena, Menores Extranjeros No Acompañados, "es útil", no hay que utilizarlo en el titular "para no estigmatizar".

"Se ha hecho una buena pedagogía y está calando mucho. No utilizamos el término Mena en el titular para no estigmatizar, porque son personas y parece que utilizando ese término se le quita esa condición", ha explicado.

PONERLE "OJOS Y CARA" A LA NOTICIA

Durante su intervención, la redactora del diario El País María Sosa Troya ha señalado que "cuando uno se enfrenta a una página en blanco necesita tener una historia". "No vale solo con un dato, necesitamos historias. El que nos lee, la única manera de que le llegue es que pueda ponerle ojos y cara a lo que le están contando", ha afirmado.

La tarea de los periodistas, según ha añadido Sosa Troya, es informar "de la realidad" y "contar a los lectores lo que está ocurriendo". "No estamos haciendo activismo, ese no es nuestro papel, sino informar de la realidad", ha sentenciado.

La redactora del El País también ha lamentado el ascenso parlamentario de Vox y ha asegurado que el debate sobre los menores tutelados en España "está ahora mismo totalmente desvirtuado e intoxicado por un tipo de discurso muy concreto" que, a su juicio, "criminaliza a estos chicos".

Por último, la responsable de Comunicación del Club Malasmadres, Carolina Martínez, ha defendido que lo que hay que hacer "es informar a la gente para que tengan muy claro qué es la adopción y qué es el acogimiento". "No es lo mismo hacer una donación que hacer un acogimiento", ha concretado.

"En las redes sociales tenemos gente muy implicada. Hay mucho interés pero también hay mucho desconocimiento, tenemos que hacer un esfuerzo por esforzar sobre el tema", ha concluido Martínez.