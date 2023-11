Periodistas ambientales defienden su responsabilidad como "verificadores" de información sobre la emergencia climática

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), María García Fuente, ha defendido el valor y la responsabilidad de los periodistas como "verificadores" de la información sobre la emergencia climática, a la que ha definido como una "pandemia silenciosa".

Así lo ha manifestado durante la inauguración del XV Congreso Nacional de Periodismo Ambiental que se celebra este martes y miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la que ha advertido de que la pandemia silenciosa de la emergencia climática se ve "agravada por los bulos y la desinformación.

El XV Congreso Nacional tiene este año como eje central el agua, en el marco de la sequía pertinaz que ha vivido España. Así, bajo el lema 'El agua cuenta', los participantes en el congreso analizarán los desafíos y los conflictos que se generan en torno a este recurso imprescindible para la vida y cómo esta situación se enfoca en los medios de comunicación, la vía por la que se trasladan a la sociedad.

En ese sentido, García ha incidido en la "responsabilidad" de los periodistas como "verificadores" de la información al tiempo que luchan por ofrecer "un periodismo de análisis" más allá del de sucesos. "Tenemos una responsabilidad sobre cómo llega ese mensaje a la ciudadanía", ha apostillado.

Además, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha destacado la necesidad de "organizar el caos informativo" y ofrecer noticias veraces, además de señalar al "periodismo de calidad" como la mejor alternativa a la desinformación y las noticias falsas.

Al acto también ha asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha instado a los periodistas y asistentes a delimitar una "frontera clara" entre la información y el eslogan a la hora de informar en materia climática, principalmente con el agua, el tema central del congreso este año.

Por su parte, el escritor Julio Llamazares ha explicado el problema del agua en España a través de una experiencia personal en la que ha narrado como unas 50.000 personas se han visto desplazadas por la construcción de embalses, incluidos los habitantes de su pueblo natal, Vegamián (León). "Se les ha arrancado de su lugar de origen y ni se les ha recompensado, ni se les ha escuchado, ni se sabe de su existencia", ha denunciado.

Durante la primera mesa redonda, centrada en los 'Usos del litoral español: energía, pesca, turismo', distintos ponentes del sector de las renovables, la comunicación y los organismos marítimos han desarrollado un tratamiento informativo en torno al litoral español.

Así, el representante del Foro Eólico Marino, Tomás Romagosa, ha puesto de manifiesto el tratamiento negativo por parte de los medios a la energía eólica marina. "Lo que llegaban eran las situaciones de rechazo social, impactos negativos a veces de manera desproporcionada y poco rigurosa, que no ponía en valor todas las partes positivas", ha subrayado sobre la divulgación de este tipo de renovable.

Asimismo, la responsable de comunicación de WWF España, Coral García, ha hecho hincapié en la dificultad actual para comunicar desde el rigor, para lo que se necesita "un terreno abonado" para llegar a "buenos consensos" en el uso del litoral. "Se pone mucho el foco en todo lo malo que ocurre y no en los logros como la pesca artesanal, donde hay muy buenas noticias por compartir aunque a veces resulta difícil", ha explicado.

Por ello, ha incidido en la responsabilidad de los medios de comunicación para crear un "clima" con el que alcanzar consensos y construir una buena base social sin centrarse en enfrentamientos.

Durante la segunda mesa redonda, 'Conflictos del agua en el mundo urbano y rural', el periodista Miguel Ángel Ruiz, ha reconocido que las "presiones" en su oficio, en particular "la gran conflictividad con los agentes económicos", han influido a la hora de informar.

En su intervención, la politóloga y profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, Cristina Monge, ha detallado que para una información efectiva con respecto al agua, se deben incorporar los temas ambientales en el conjunto de las noticias.

"No es solo hablar de la sección de medio ambiente, sino hablar de los factores medioambientales en todas las secciones", ha señalado. Para ello, Monge apuesta por "dar voz" a actores de la política del agua que no hasta el momento no habían tenido voz.

Durante la jornada se han expuesto casos prácticos de comunicación en relación con el uso eficiente del agua y su preservación como elemento central, 'Signus y la España Azul' del investigador Nacho Dean; 'Hormigón ecológico para mejorar la biodiversidad en un cable eléctrico submarino', del director de sostenibilidad de Redeia, Antonio Calvo; 'Díez días de trabajo contrarreloj para resolver la mayor crisis del agua en Castilla-La Mancha' presentado por el director de comunicación y sostenibilidad de Aqualia, Juan Pablo Merino y '#GreenLeague: cinco años fomentando la correcta gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en empresas e instituciones', del Director de Asuntos Públicos y Comunicación de ECOLEC, Rafael Serrano.