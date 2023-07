Pere Aragonès:"Si la normativa catalana es inconstitucional lo decidirá el TC, no el TSJC"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho este jueves que si la normativa catalana en materia lingüística "es inconstitucional, ya lo decidirá el Tribunal Constitucional (TC), y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)".

Tras visitar hoy la escuela Ramon Llull de Rubí (Barcelona), Pere Aragonès se ha referido a las sentencias emitidas este pasado martes por el TSJC ordenando impartir el 25 % de materias en lengua castellana de manera definitiva y en las que se considera inconstitucional la normativa lingüística catalana.

Según el presidente, en estas sentencias el TSJC "se extralimita claramente en sus funciones" porque "quiere hacer de TC, de Parlament y de Govern".

Por ello, Aragonès ha pedido al TSJC "que hagan de jueces" y que "apliquen las leyes" porque, ha añadido, en Cataluña "hemos aprobado una ley" en materia de lenguas "que se tiene que aplicar".

El modelo educativo de Cataluña se ha desarrollado "a partir de criterios pedagógicos y no políticos o ideológicos" y del mismo modo que "los maestros no hacen de jueces, éstos no tienen que hacer de maestros", ha sentenciado el presidente.

Ante la intención del gobierno de la Comunidad Valenciana de eliminar el valenciano como materia obligatoria en la educación, Pere Aragonès ha dicho que "las lenguas y las culturas no son una molestia, sino una oportunidad".

La Generalitat mantendrá la política lingüística porque, ha destacado, "tenemos consenso de la comunidad educativa, está basada en fundamentos pedagógicos y hay una mayoría amplísima del Parlament y muy transversal de la sociedad catalana que la apoya".

Pere Aragonès ha añadido que, frente a los "ataques y actuaciones contra el catalán en otros puntos del dominio lingüístico" catalán, "nosotros reforzaremos siempre la escuela en catalán porque ayuda al ascensor social, contribuye a la cohesión y sobre todo da a los alumnos todas las herramientas para aprovechar al máximo las oportunidades del sistema educativo y para poder desarrollarse como ciudadanos libres".