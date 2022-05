Pérdida de olfato y gusto como síntoma del covid: descubren la molécula que lo desencadena

La parosmia es el fenómeno por el cual los olores familiares se distorsionan y se vuelven desagradables, lo cual tiene una consecuencia negativa en nuestra dieta y salud mental. La pérdida de olfato y gusto es una secuela que sufren muchos pacientes que han pasado la infección por el coronavirus. Ahora, un equipo de investigadores del Reino Unido han identificado cuál es la molécula desencadenante que provoca que esos olores agradables se tornen repulsivos. Y es que esta no es una afección que haya aparecido recientemente, pero antes de la pandemia era más infrecuente.

Según una investigación realizada por unos científicos franceses en el año 2005, la parosmia se solía producir tras haber sufrido una infección de las vías respiratorias altas. Sin embargo, con el Covid, la parosmia comenzó a ser más habitual, ya que uno de los síntomas que servían para identificar el contagio era la pérdida del olfato y el gusto. No obstante, desde que apareció la variante Omicron, parece que este síntoma ya no está tan presente. Pero cabe destacar que "cualquier pérdida en el sentido del olfato, aunque sea mínima, puede tener un efecto negativo en su calidad de vida", como bien dice el 'National Institute on Deafness and Other Communication Disorders'.

2-furanmetanotiol

Con el objetivo de averiguar cuál es el desencadenante de la parosmia, un grupo de investigadores decidió utilizar la olfatometría de cromatografía de gases para "presentar individualmente los componentes de una mezcla olfativa compleja como herramienta de detección rápida para la evaluación de la disfunción olfativa tanto cuantitativa como cualitativa en personas con y sin parosmia", explican los autores en su estudio. Tras su análisis, detectaron que hay una molécula cuyo aroma es muy potente y que parece ser el desencadenante de la sensación repulsiva que padecen las personas cuyo sistema olfativo está alterado.

Su nombre es 2-furanmetanotiol y está presente en alimentos como el café. "Usamos una técnica que separa los químicos que componen el olor del café instantáneo y permitimos que varias personas con parosmia después de la infección los olieran uno a la vez. La mayoría de estas personas eligieron las mismas sustancias químicas que olían asquerosamente y desencadenaban su parosmia", comentan los investigadores. La nariz del ser humano posee hasta más de 400 tipos distintos de receptores olfativos. Uno de los primeros olores que suelen detectar las personas con parosmia es el 2-furanmetanotiol. "Estos hallazgos ayudan a comprender qué compuestos químicos desencadenan la parosmia, lo que puede ayudar a desarrollar diagnósticos y terapias para esta afección en el futuro", afirman los científicos.

Parece ser que nuestro cerebro está clasificando mal la información olfativa, y un olor que nos parecía agradable se vuelve completamente desagradable. "Desde la perspectiva del paciente, la comprensión de los alimentos desencadenantes, sobre una base molecular, nos permite brindar consejos informativos y científicamente sólidos sobre opciones dietéticas y planificación de comidas para personas con trastornos olfativos postinfecciosos y los médicos, profesionales de la salud y familias que cuidan para ellos", aseguran los expertos. Por lo tanto, su estudio es un gran avance para la comprensión de esta condición que se da cada vez más. Además, sus resultados servirán para guiar a futuras investigaciones y terapias.