El pequeño Oliver ya está ingresado en Barcelona pendiente de que los médicos pongan fecha a su operación

Oliver, el pequeño, de dos años y medio que tiene un tumor cerebral grave, ya se encuentra en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ha viajado desde México en un avión medicalizado que ha pagado un empresario anónimo y que ha aterrizado este miércoles en la ciudad condal. Ahora, los médicos están evaluando el estado del pequeño para decidir cuándo podrán operarle.

Oliver sufre un tumor cerebral muy agresivo, complejo de intervenir y de hecho, si no se le opera de manera urgente, su vida corre peligro. Su padre, Alejandro Romero, reconoce alivio por estar ya en Barcelona y explica que los médicos tendrán la última palabra: "Ya esperando que le hagan todas las pruebas que necesiten y que hablen con nosotros los médicos neurocirujanos y empezar a hacer esto lo antes posible", ha apuntado este miércoles, después de que el pequeño ingresara en el hospital.

Oliver ha llegado a Barcelona desde Cancún junto a su madre, Lena, en un avión medicalizado cuyo vuelo ha costado unos 200.000 euros. Los ha pagado un empresario, un ángel de la guarda, que solo le ha pedido una cosa a los padres de Oliver. "Lo único que me pidió era mantener el anonimato y se lo voy a cumplir. No lo conozco en persona ni nada, pero sí que he hablado con él".

Cómo detectaron el tumor de Oliver

A principios de octubre los padres de Oliver le llevaron al médico porque le costaba andar, estaba apático y había perdido el apetito, después de varias pruebas le detectaron un tumor cerebral y también hidrocefalia. El estado de Oliver empeoró notablemente en cuestión de días, hasta el punto de que dejó de comer, hablar y caminar, por lo que el pasado miércoles le extrajeron de urgencia el líquido que presionaba su cerebro y le hacía perder funciones cognitivas.

Sin embargo, el hospital mexicano en el que estaba ingresado Oliver no se atrevía a extirparle el tumor y le daba "entre quince días y un mes de esperanza de vida". Al conocer su caso, el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona se puso en contacto con la familia y se ofreció a valorar a Oliver y a realizar la operación.

El padre del pequeño, pasaba este martes por 'El Cascabel' de TRECE, dónde explicaba qué síntomas tenía Oliver antes del diagnóstico del tumor: "Es una pregunta dura para nosotros porque no es la primera vez que se siente mal Oliver. Repasando con el médico hemos ido repasando lo que le ha pasado este año y él decía que le dolía mucho el cuello y vomitaba mucho este último mes. Nos dijeron que le quitáramos la lactosa y, probablemente, todo lo que le pasaba era por el tumor, pero era imposible saberlo si no hacíamos alguna prueba más agresiva. Nunca lo sabremos".