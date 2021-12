Pepe Navarro no tira la toalla en su guerra con Ivonne Reyes: "Legalmente es difícil pero no voy a parar"

El presentador desvela que una fuente fiable le contó que durante su paso por 'Supervivientes' en 2019 Alejandro Reyes ya dudaba de su paternidad y confesaba sus dudas cuando las cámaras no le estaban grabando

MADRID, 2 (CHANCE)

De ser uno de los personajes del corazón más innacesibles a convertirse en el más hablador. Así ha sido la evolución de Pepe Navarro en menos de una semana. Y es que desde su reaparición el pasado sábado en el 'Deluxe' para cargar contra Ivonne Reyes, asegurar más rotundo que nunca que Alejandro Reyes no es su hijo y confesar que tiene pruebas genéticas que lo demostrarían, el presentador no ha dejado de conceder entrevistas hablando de la polémica del momento.

Llamadas en directo a diferentes programas de televisión como 'Ana Rosa', 'Sálvame' o 'Ya son las 8', declaraciones a pie de calle ante nuestras cámaras tachando a la venezolana de mentirosa e incluso una asistencia sorpresa a la inauguración del que promete convertirse en uno de los locales nocturnos más populares de la capital, donde coincidió con otros rostros conocidos como Terelu Campos, Gloria Camila, Kiko Matamoros o Arancha de Benito.

Dejando a un lado la fiesta y volviendo a Pepe Navarro, el presentador ha vuelto a hablar y, asegurando que aunque legalmente es "muy difícil porque ya es una cosa juzgada", no parará en su empeño por demostrar que Alejandro no es hijo suyo y, más claro que nunca, ha pedido a Ivonne Reyes que acabe con esta pantomima.

- CHANCE: Hola Pepe. Toca divertirse.

- PEPE: De vez en cuando hay que pasarlo bien.

- CH: Como está llevando todo esto tu familia.

- PEPE: Bien, mi familia siempre ha estado bien, no hay problema.

- CH: Ha sido una semana intensa, cómo estas.

- PEPE: Yo estoy tenso.

- CH: Se presentan pruebas, se habla de todo. Los siguientes pasos a seguir.

- PEPE: No sé, es que los pasos los tienen que dar ellos. Me parece que es una situación bastante estúpida la que hay, vivir con una mentira encima, sobre todo Alejandro. Entiendo que es solidario con su madre, tendría que ser su madre quién le liberase de ese peso.

- CH: En Supervivientes Álex ya sospechaba de si tú eras su padre o no.

- PEPE: Me dicen fuentes fiables que parece que cuando las cámaras no estaban decía algo así como que él creía que su madre no había sido sincera, pero igual no es verdad. Creo que esa fuente es fiable y me lo comentó, si no es verdad, no pasa nada.

- CH: Ivonne dice que quieres que le demande.

- PEPE: Es una estupidez. Si ella dice que si la denuncio por algo es una puerta abierta, reconoce que todo lo que dice es mentira y yo demostraré que todo es verdad. Lo más conveniente para ella es que se calle.

- CH: La mayoría opina que el que tiene que hablar es Alejandro.

- PEPE: Es él, es mayor de edad, pero es muy difícil. Él es hijo único y romper el lazo con la madre es difícil. Si os pasase a alguno de vosotros, es tu madre, también hay que decirle, mamá, por favor me gustaría saber quién es mi padre, vamos a dejar esta farsa. No pasa nada por decir me he equivocado, que este chaval sea libre. Ahora empezará el sorteo de posibles padres, eso es terrible.

- CH: Uno de ellos te ha defendido, un ex novio de Ivonne dice que ya sabía que tú no eras el padre.

- PEPE: Sí, a él le dijeron que el padre era él, por eso pidió una prueba de paternidad, él no lo pidió porque es tonto, tenía 22 años, no tenía un puto duro y se gastó todos sus ahorros en hacerse un aprueba de paternidad. Él creía que era el padre porque ella se lo dijo, resultó que no era el padre, uno más engañado.

- CH: ¿Llegará a buen puerto este año?

- PEPE: No lo sé, a mí me da igual, lo único que quiero es no dejarle problemas a mis hijos, el que tiene que dar el paso es él.

- CH: Qué te dicen tus abogados.

- PEPE: Legalmente es difícil, es cosa juzgada salvo que ocurra algo excepcional.

- CH: Los abogados se han puesto en contacto contigo.

- PEPE: No. Cada uno está en su lugar. Lo normal sería que fuésemos a hacernos la prueba y se acabase esta pantomima, si nos hacemos la prueba, una semana más de revoleo y se acabó, él podrá vivir tranquilo, su madre también y todos podremos vivir tranquilos.

- CH: Por qué sabes que la abogada la dejó tirada por ocultarle pruebas.

- PEPE: Te lo cuentan, los hechos tienen que ver con ese proceso, había una demanda que se le puso que le dejaron la orden para interponerla Álex, esa demanda se retiró pero porque sino sí me hubiesen abierto la puerta para entrar, era demandarme, yo tenía pruebas de que no era el padre. Gracias a Dios esto es un país democrático y libre en el que puedes demostrar que lo que cuentas es verdad. Yo nunca he dicho que no sea el padre legal, hay una sentencia pero otra cosa es la genética.

- CH: Genéticamente no.

- PEPE: Eso ya es incuestionable, que esas dos pruebas coinciden, son dos pruebas hechas en momentos distintos y medios distintos, pero coinciden. A que hizo mi hija en el año 16 y la que ha hecho ella.

- CH: Vas a seguir hasta el final.

- PEPE: No voy a parar. Yo me debo a mis hijos.