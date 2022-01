Penélope Cruz: la película que le empujó a ser actriz, un amor con Nacho Cano y por qué rompió con Tom Cruise

Si tenemos en cuenta que la decisión de Penélope Cruz para dedicarse al mundo de la interpretación proviene de ver la película 'Átame' de Pedro Almodóvar, protagonizada por Victoria Abril y Antonio Banderas, no es de extrañar los derroteros de su carrera. Un estrellato de la mano del director manchego, pero que se origina en la peluquería de su madre, donde ella misma reconoce que comenzó su carrera interpretativa.

Un día fue al cine a ver la comedia sobre un hombre que ataba a la cama a una estrella de cine y lo tuvo claro: “Ese día decidí que quería ser actriz”, confesaba. No obstante, cuando llegó al despacho de Katrina Bayonas, la que todavía a día de hoy es su representante, se llevó un buen golpe de realidad: “Vuelve a casa y regresa en unos años”. Décadas después se convirtió en la primera actriz española en tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.









Su verdadera primera actuación



A pesar de que muchos piensen que Penélope se estrenó con 'Jamón, jamón', realmente la primera interpretación en la gran pantalla le llegó con la película 'El Laberinto Griego', dirigida por Rafael Alcázar en 1990. Sería más tarde cuando llegaría Bigas Luna y el papel que la perfiló como una auténtica sex symbol, teniendo en cuenta el contenido erótico de la película. Gracias a 'Jamón, jamón' consiguió su primera nominación a los Premios Goya, pero curioso es sobre todo que fue donde conoció por primera vez a su futuro marido: Javier Bardem, aunque la chispa tardaría todavía muchos años en encenderse.

Pero, más allá de la fama que le otorgó, la de 'Jamón, jamón' fue una experiencia que la propia Penélope calificó de traumática, y es que el alto contenido sexual de la cinta le marcó psicológicamente de por vida.









Se quitaría el mal sabor de boca poco después con su papel en 'Belle Époque' de Fernando Trueba, película que consiguió el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa, lo que le dio algo de proyección internacional, aunque todavía quedaba el mercado nacional por conquistar. Lo haría con su participación en 'El amor perjudica gravemente a la salud', tras lo que empezó a conseguir papeles con mucha más facilidad hasta llegar a 'Carne Trémula', su primer trabajo con Almodóvar, y con la que se cerraba el círculo de 'Átame'.



Éxito internacional



Nuestra 'Pe' no sólo ha sido la primera española en el paseo de la fama, sino que es la única que ha conseguido aparecer tanto en dos ganadoras a Mejor Película de Habla no Inglesa y de conseguir un Oscar a Mejor Actriz, aunque sea de reparto, todo gracias a 'Todo sobre mi madre' y 'Vicky Cristina Barcelona'.









Así, la intérprete se convirtió en toda una estrella internacional gracias a la película de Woody Allen, aunque previamente su romance con varias estrellas de Hollywood bien le habían ayudado a dar el salto a chica protagonista de grandes blockbusters. Tanto es así que terminaría apostando por 'Piratas del Caribe 4: en mareas misteriosas' antes que por 'Melancolía' de Lars Von Trier, una decisión que terminó resultado un error.

Cruz acaba de estrenar 'Madres Paralelas' pero, ¿cuál es la gran ilusión de 'Pe' para el futuro? Como cinéfila, siempre ha demostrado devoción hacia el cine indio, una pasión que le ha hecho confesar en más de una ocasión que le encantaría trabajar algún día con Shah Rukh Khan, una de las estrellas más célebres de la industria de Bollywood, aunque algo similar ocurrió con 'Glee', la joya de Ryan Murphy, que confesó que era la única serie que veía pero en la que nunca tuvo un cameo.



Amores en Hollywood



En Vicky Cristina Barcelona se encendió la llama entre Cruz y Bardem, pero antes la actriz pasó por varios noviazgos con otras figuras que resultaron de lo más llamativo. Con su interpretación en el videoclip de "La Fuerza del Destino" de Mecano, empezó una relación, su primera, con Nacho Cano, ahora figura representativa del 'Ayusismo' madrileño tras su apoyo a la presidenta regional.

Nacho y Penélope vivieron tres temporadas entre Nueva York y Londres, lo que a ella le sirvió para aprender bastante bien el idioma inglés, aparte de que con el compositor y cantante compartió, siendo tan jovencita, experiencias inolvidables, que ella contaba así: "Era la primera vez que con dieciseis años yo me iba de casa, a vivir con él, y eso me ha marcado para siempre, él me enseñó mucho y lo tuve en un pedestal".









Volviendo a sus años de estrella de cartel en Hollywood y en grandes producciones, Penélope mantuvo una relación con Tom Cruise tras Vanilla Sky, al que le siguió el actor texano Matthew McConaughey. Pero antes, con Cruise protagonizó una sonada ruptura, en la que tuvo que intervenir el portavoz de la actriz, Robert Garlock. Aseguró que no había terceras personas pero que el motivo tampoco era que Cruz no quisiese entrar en la iglesia de la Cienciología, de la que formaba parte el protagonista de 'Eyes Wide Shut'.

Sobre McConaughey, ambos se conocieron en "Sahara". Dos años de relación que terminaron a través de un comunicado en la revista People. “Sus múltiples compromisos les impiden estar juntos”, rezaba el mensaje. Y antes de todos ellos, la actriz protagonizó un romance con el también actor Matt Damon, del que poco se sabe.









Y llegó Bardem



La primera gran oficialización de la pareja llegó en el teatro Lumiere del Palacio de Festivales de Cannes. A la izquierda de Penélope estaba sentada Pilar Bardem, a su derecha, Javier. Se entregaba la Palma de Oro a la Mejor Interpretación masculina, que ganó Bardem por ‘Biutiful’. Este se levanta, besa a Penélope y a González Iñárritu y pronunció un discurso icónico: “Comparto esta alegría con mi amiga, con mi compañera, con mi amor. Penélope, te debo muchas cosas y te quiero mucho”.

Eso sí, años más tarde repetirían la escena en una fiesta privada en la casa de Johnny Depp en Las Bahamas. En 2011 nacería su primer hijo, Leo, y dos años después nacería Luna. Solo las personas más cercanas tienen acceso a conocer a los niños. Sobre ellos su padre ha hablado en muy pocas ocasiones, como hace sólo 4 años en la revista Esquire: “Mis hijos son increíbles. Nos tienen en sus manos. Lo que más me gusta es pasar horas y horas jugando a princesas y dragones con ellos y con mi mujer”.