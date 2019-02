Penélope Cruz explica la ausencia de Javier Bardem en los Goya 2019

MADRID, 3 (CHANCE)

Nominada por su papel en Todos Lo Saben, Penélope Cruz no quiso faltar a la cita con el cine español llega a los Goya 2019 de la mano de Pedro Almodóvar tras haber trabajado con él este año en 'Dolor y Gloria'.

La madrileña se ha convertido en la actriz más veces nominada, sin embargo ella parece no creéselo y agradece a la Academia como la han tratado desde sus inicios: "Eso me han dicho pero yo no se si es verdad, pero alucino esta Academia no ha podido ser mas generosa conmigo y mis compañeros. Con 16 años vine por primera vez a los Goya con la nominación de 'Jamón, jamón' y he sentido tanto apoyo desde el principio y que no pienso si voy a ganar o no", reflexiona nuestra actriz más internacional.

Aunque reconoce que "siempre hay un poco de nervios", igual que tiene muy claro siempre a quien le dedicaría su primo en caso de subir al escenario cuando está nominada.

Pero lo que más nos llama la atención es la ausencia de Javier Bardem, quien en esta ocasión no pudo acompañarla. Su mujer nos explica el motivo: "No ha podido venir esta rodando y me da pena que no este por que esta nominado. El año pasado nos paso lo mismo también estuvimos dos nominados, es una casualidad bonita", confiesa Penélope, aunque también desvela que el actor le ha deseado mucha suerte. Sin embargo, Penélope tuvo una compañera de lo más especial durante la velada, su madre.