Pelayo Díaz: "Yo recuerdo a David Delfín todos los días"

MADRID, 27 (CHANCE)

Su nombre no podía faltar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y es que Pelayo Díaz es sin duda imprescindible en lo relacionado con la moda, tanto en nuestro país como internacionalmente.

Por eso mis, hemos hablado con el estilista sobre las últimas tendencias, el sector de la moda en España y cómo llevarla. Además, ha querido recordar en un semana tan importante al que fuera su pareja, David Delfín, cuando están a punto de cumplirse dos años de su muerte. También nos desvela cómo está llevando su vida de casado y sus planes para volver a la televisión.

CHANCE: Bueno apoyando a la moda española un año más.

Pelayo Díaz: Sí bueno, yo intento que la moda española apoye también a la gente con iniciativas, los influencers, la gente que está empezando en el diseño de moda , la gente que inventa nuevos gadgets como Fontbella, creo que es una simbiosis, no es que yo apoye la moda española, creo que todos nos tenemos que apoyar, la moda no solo son los diseñadores, la moda son los editores, los diseñadores, los estilistas, los fotógrafos, los influencers, somos todos los que nos tenemos que apoyar y tenemos que hacer que todo lo que esta pasando se oiga, se diga, se publique y se hable de ello.

CH: ¿De todo lo que has visto que es lo que más te ha gustado?

P.D: Me gusta mucho Andrés Sardá, que hoy he visto que ha hecho una colaboración con Palomo y no me ha dado mucho tiempo a más, acabo de llegar de la costura de París y hoy es mi primer día aquí.

CH: Tu eres muy atrevido en cuanto a la forma de vestir y nos encanta, ¿qué estampado te gustaría que volviese?

P.D: El de cebra, que está muy poco visto, creo que la gente tira mucho del tigre y del leopardo, pero cebra en blanco y negro creo que es muy guay.

CH: ¿Cuánto tiempo utiliza Pelayo para vestirse?

P.D: Pues te puedo asegurar que poquísimo, en 5 minutos estoy listo, me ducho, me peino y me visto en nada, la verdad que sí que en fashion week sí que intentas currarte un poco más los looks, divertirte un poco más, no solo por mí, que a mí me gusta inspirar y que la gente entienda que la moda es para divertirnos y créanos un personaje nuevo cada día.

CH: ¿Qué prenda nunca falta en tu armario?

P.D: Una buena americana, es muy versátil, nos va con todos los looks, y creo que los hombres tenemos que prestarle mucha atención al calzado.

CH: ¿Qué consejo nos darías tú para ir a la moda, para divertirnos?

P.D: Pues yo creo que le mejor consejo es no ir a la moda, creo que el mejor consejo es que te diviertas, que te veas guapa, que te sientas a gusto, y creo que es va a ser lo que marque tu moda, vas a tener una seña de identidad, vas a ser fiel a ti misma, y va a ser lo que más a gusto te sientas. Es muy absurdo estar preocupado todo el rato con ir a la moda, es lo que decía antes de que la moda somos todos, o sea que si te empeñas en que así vas bien, es que así vas bien.

CH: ¿Podríamos decir que Pelayo no va a la moda?

P.D: Esto es un debate muy grande, obviamente cada década se marcan un estilo, unas proporciones, lo que pasa es que creo que estamos en 2019 y ya tenemos que ser más libres que todo eso, compramos por internet, la compra nos la hace nuestra nevera, ¿de verdad vamos a tener que preocuparnos sobre lo que la gente dice de cómo vamos vestidos? pues no, tenemos que ser mucho más libres que eso y divertirnos más.

CH: Imagino que esta edición te traerá muchos recuerdos ¿no? recordando a David, a Bimba, ahora se nos ha ido Elio.

P.D: Yo creo que realmente no necesito una Fashion Week para acordarme de David, yo me acuerdo de David todos los días. Es muy triste y es así, todos los grandes nos van a ir dejando. Lo bueno es que también hay gente nueva que viene pisando muy fuerte y nos van a hacer seguir amando la moda.

CH: ¿En que proyecto estás ahora Pelayo?

P.D: Estoy manejando varios proyectos de televisión lo que pasa que en estos momentos no me esta convenciendo ninguno cien por cien, así que espero volver pronto a la televisión porque es mi medio, pero de momento ya sabéis que mi pasión es la moda así que aquí seguiré apoyando a la gente con iniciativas.

CH: ¿Balance de casado?

P.D: Pues muy feliz, la verdad es que la vida de casado es mucho mejor que la vida de soltero para mi.

CH: ¿Por qué?

P.D: Porque Andy me da mucha estabilidad y es muy tranquilo y es muy guay en ese aspecto.

CH: ¿Os habéis planteado ser papás?

P.D: Sí, lo hemos planteado, pero ya sabes que cuando yo tenga esa noticia la daré, pero de momento no.

CH: ¿Habéis pensado en vientre de alquiler, adopción?

P.D: Ya os enterareis de todo no os preocupéis.

CH: ¿Va a haber noticia pronto?

P.D: Pronto, tarde, no lo sé, pero cuando la haya ya sabréis que yo soy muy generoso con vosotros porque la prensa nos tratáis súper bien, siempre estáis súper emocionados con vosotros, nos habéis apoyado un montón, así que cuando yo tenga algo que decir os lo contaremos.

CH: ¿Echas de menos esas mañanas en Cámbiame?

P.D: No lo echo de menos, yo soy una persona muy poco nostálgica, creo que todas las etapas tienen su inicio y su final y mientras aprovechemos ese espacio de tiempo nos tenemos que quedar tranquilos con lo que haya pasado. Cámbiame fue una etapa maravillosa de mi vida, tuvo que acabar y ahora lo que viene va a ser súper emocionante y hay que ir a por ello y eso es lo que te puedo decir.

CH: Que te vaya fenomenal Pelayo, muchas gracias.

P.D: Muchísimas gracias.